Podemos pregunta a Armengol por el anuncio, que no ve "para tirar cohetes"

La oposición ha renunciado a preguntar hoy en el pleno del Parlament a la presidenta Francina Armengol por el REB que ha acordado con Pedro Sánchez y concentrará sus críticas a la gestión del Ejecutivo balear en los presupuestos de la Comunidad para el próximo año, para los que PP, El Pi y Ciudadanos han presentado enmiendas a la totalidad que serán rechazadas con los votos del Pacto.

Los motivos para no preguntar a Armengol por el REB son diferentes en cada caso. El líder del PP, Biel Company, recordó ayer que los populares han pedido la comparecencia urgente de Armengol para que explique con "todo tipo de detalles" su acuerdo. "En dos minutos no se puede explicar algo tan importante", dijo Company quien acusó a Armengol de retrasar el REB por "estrategia electoralista". El líder de El Pi, Jaume Font, afirmó que no tiene sentido volver a pedir explicaciones al Govern sobre este asunto ya que su partido se lo ha preguntado "cinco o seis veces" sin obtener respuesta.

Así, será Laura Camargo, de Podemos, la que preguntará hoy en el pleno al Govern sobre el REB. El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, afirmó ayer que el acuerdo ente Armengol y Sánchez "no es para tirar cohetes ni salir a la calle a celebrarlo", pero confió en que el documento final sea mejor. La socialista Maria José Camps, por su parte, confió en que cuando el REB llegue al Congreso de los Diputados reciba el apoyo del PP, ya que de lo contrario supondría una "traición histórica" de los populares. "El PP balear es derrotista, desleal y está más cómodo haciendo oposición en negativo y en el fango", dijo la diputada del PSIB en referencia a la postura de los populares sobre el REB y sobre los presupuestos del Govern.

Para Company, los presupuestos elaborados por el Govern "inflan los ingresos" y no tienen en cuenta "la desaceleración" de la economía. Añadió que las cuentas del Ejecutivo para 2019, año electoral, son "de tierra quemada" porque Armengol "no confía en volver a gobernar y prefiere dejar difíciles las cosas a los que vengan". Para Jaume Font el proyecto de Presupuestos "no responde a la estrategia que se había marcado a principios de legislatura" el Pacto, en cuanto a sentar las bases de "una nueva economía". El líder de El Pi consideró que el problema es que "en realidad no ha cambiado nada para que Madrid compense la insularidad y acabe con la situación de la mala financiación de Balears", por lo que "lo que debería decir el Govern es que los suyos le han abandonado".

Desde el Pacto, Maria José Camps, acusó al PP de "repetir los mismos argumentos cada año" que "la realidad desmiente". El portavoz de Més en el Parlament, Josep Ferrà, afirmó que se trata de unos presupuestos que "refuerzan los pilares del sistema público" y Jarabo acusó a los populares de hacer "populismo fiscal" planteando bajadas de impuestos que impedirían pagar los servicios públicos.