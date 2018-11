El Parlament se pronuncia contra la violencia de género con el desmarque de Aguilera

El pleno del Parlament ha comenzado hoy con un minuto de silencio por Sacramento Roca, asesinada el pasado viernes por su expareja en la tienda de muebles Conforama en la calle Aragón, y la lectura de una declaración institucional por el Día internacional Contra la Violencia de Género, el próximo día 25, aprobada por asentimiento de todos los grupos con el desmarque de Salvador Aguilera, exdiputado de Podemos, en protesta por el trato que recibe por parte del Govern y del Parlament, que a su juicio no respetan sus derechos como diputado y le "ningunean".

Aguilera, quien dejó Podemos en junio, ejerce este mes como portavoz del grupo mixto y por lo tanto le correspondía a él firmar la declaración institucional. Sin embargo, el lunes comunicó a Silvia Cano, diputada del PSIB que coordina este asunto, que había decidido no firmar declaraciones institucionales como protesta por el trato que recibe. Esta mañana lo ha firmado al final Montserrat Seijas, también ex diputada de Podemos y actual portavoz adjunta del grupo mixto. Aguilera ha intentado tomar la palabra para mostrar su disconformidad antes de que se diera por aprobada la declaración, entre la estupefacción del resto de diputados, pero no se lo ha permitido el presidente de la Cámara, Baltasar Picornell (Podemos).

Al acabar las preguntas de control al Govern, Aguilera ha leído una larga declaración en los pasillos del Parlament en la que, entre otras cuestiones, ha afirmado que hoy también es el Día de la Infancia y se ha preguntado cómo es posible hablar por ejemplo de un problema como el bullying "cuando se está haciendo mobbing a un diputado en este Parlament". Entre otras cuestiones, ha afirmado que no se opone a la declaración institucional contra la violencia de genero que se ha aprobado en el pleno, pero sí "a los diputados corrompidos", en referencia implícita a sus ex compañeros de Podemos. "Es un declaración de postureo, es el día nacional del postureo por la violencia de genero", ha dicho Aguilera quien critica el "ninguneo" al que según el le somete el Govern al no contestar a sus iniciativas o la "provisionalidad" con la que trabaja en el Parlament, en donde por ejemplo no cuenta con despacho desde que dejó Podemos

En la declaración institucional por el Día Internacional Contra la Violencia de Género aprobada por el pleno se resalta, entre otras cuestiones, que la violencia machista supone una "expresión de poder de los hombres sobre las mujeres, producto de la cultura patriarcal" y se deja afirma que que las mujeres "tienen derecho a vivir en libertad y que sus vidas no estén en peligro por el hecho de ser mujeres"