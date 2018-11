El menorquín Nel Martí no repetirá como diputado la próxima legislatura

El menorquín Nel Martí no repetirá como diputado en el Parlament la próxima legislatura. El portavoz de Més per Menorca anunció ayer a través de las redes que no se presentará a las primarias de su formación y que por lo tanto no se presentará a las próximas elecciones de mayo de 2019.

"No me presento a las primarias de Més per Menorca y por tanto no repetiré como diputado. Ha sido un honor representar y defender Menorca y el menorquinismo de las personas, del paisaje y del país", expresó Martí, que entró en el Parlament en 2011, donde fue el único diputado de su partido. Repitió en 2015 con el mejor resultado de la historia de su formación, con tres diputados.