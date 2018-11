Matas en el Congreso: "No me enriquecido ilegalmente y no ha habido financiación ilegal del PP"

El expresident del Govern balear Jaume Matas ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre Presunta Financiación Ilegal del Partido Popular y lo ha ahecho a través de una videoconferencia desde la cárcel de Aranjuez, donde cumple condena de 3 años y 8 meses por desviar fondos públicos en favor del cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin.

Matas se ha responsabilizado de los delitos por los que ha sido condenado en el caso Palma Arena (tráfico de influencias y malversación de caudales en Nóos), pero se ha desvinculado absolutamente de tener nada que ver con la financiación ilegal del PP balear o nacional. "He pedido perdón por los delitos que he cometido, pero quiero insistir en que mi Govern no recibía instrucciones de Mariano Rajoy o José María Aznar". "Estoy pagando un error que cometí con el caso Nóos, con el señor Urdangarin y por eso estoy aquí (en la cárcel). En diez años de instrucción no he podido defenderme, que tenía pisos en Madrid, eso era una calumnia, No me he podido defender.No me enriquecido ilegalmente, no he cometido delito fiscal y si he comprado una casa la he comprado con mi dinero legal. No he cometido los delitos que me imputaban y que usted me está imputando (a preguntas del diputado del PSIB Pere Joan Pons).

Matas también ha contestado que "tras diez años de instrucción (del caso Palma Arena) no ha habido condenas por financiación ilegal del PP, aunque sí que el tesorero del Partido (Fernando Areal) fue condenado por facturas irregulares para ajustar la contabildad electoral del Partido".



Afirma que Juan Carlos I y Felipe VI no sabían nada del caso Nóos

Matas ha acusado al diputado de ERC Gabriel Rufián de inventarse delitos y condenas contra él. "Nunca ha habido una caja B del Partido Popular de Balears y el PP de Baleares no reportaba con nadie (de Génova) sobre la Caja B. Tampoco ha habido saqueo de Baleares", ha replicado el expresident del Govern al diputado nacionalista.

Rufián ha hecho gala de estar muy mal informado sobre el historial judicial de Jaume Matas, del que ha dicho que ha sido condenado por delito fiscal o blanqueo de capitales, algo que no es verdad.

"Juan Carlos de Borbón y el Príncipe Felipe no sabían nada del tema de Iñaki Urdangarin en cuanto a mi Administración, era un tema de Iñaki Urdangarin y el señor Torres", ha respondido el compareciente a una pregunta de Rufián sobre el conocimiento de los Monarcas respecto al caso Nóos.

"Usted está mitiendo", ha dicho varias veces Matas a Rufián, quien le ha espetado que "usted no está en la cárcel por robar unos donuts sino por saquear Baleares"



"Nunca cobré comisiones de empresas adjudicatarias de obras públicas"



Los diputados de Podemos, Juan Pedro Yllanes, y de Bildu Oskar Matute han sacado a relucir en el interrogatorio a Jaume Matas los casos Túnel de Sóller Son Espases y Rasputín como ejemplos de la presunta corrupción del PP en Baleares.

Matas ha negado que el PP se haya financiado irregularmente desde los años 80, como sostiene Yllanes, hasta su último mandato que acabó en 2007. Sobre Son Espases, cuya fecha de vista oral se conocerá este viernes, el exministro ha declinado responder a la mayoría de las preguntas por ser un tema "sub iudice". No obstante, ha señalado que "un órgano independiente como el Consell Consultiu decidió que el concurso no fuera adjudicado a José Miguel Villar Mir". El compareciente también ha negado una afirmación que le atribuía Matute respecto a que si él revelaba una cosa sobre Son Espases temblaría el mundo.

Yllanes ha repasado una por una las condenas del expresidente del PP de Baleares, pero Matas ha repetido una y otra vez que "no hay financiación ilegal o irregular del PP de Baleares durante mi mandado, una causa por financión irregular del PP fue archivada por el juez (José Castro). Lo único que hubo es que el tesorero del partido pagó unos servicios electorales sin factura, para ajustar la contabilidad electoral",

"¿De qué sirve el Estado de Derecho si ustedes me están acusando de delitos que no he cometido y que los jueces no han visto? ¿Cómo puedo defenderme de eso?, ha exclamado en varias ocasiones el compareciente.

"Nunca jamás cobré comisiones de empresas adjudicatarias de obra pública, ni cobre sobresueldos como presidente autonómico", ha negado Jaume Matas a preguntas de la diputada Rodríguez de Ciudadanos.

Matas ha sido condenado en seis ocasiones por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y otros cometidos en su etapa de president del Govern, entre 2003 y 2007. Su cuñado, y extesorero del PP balear entre 2003 y 2008, Fernando Areal, también fue condenado por financiar con dinero negro y donativos de empresarios hoteleros las campañas electorales de su partido de 2003 y 2007.

Matas está ahora siendo juzgado por otro delito de financiación irregular del PP en la campaña del 2003 y gracias a la agencia de publicidad Over. En esta causa Matas ha suscrito un pacto de conformidad con la fiscalía anticorrupción y la Abogacía del Govern por el que se declara culpable de tráfico de influencias, malversación y fraude a la Administración, delitos por los que espera pagar una pequeña multa. Sin embargo, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia que le juzga puede condenarle a dos años y seis meses de cárcel.

En la sesión de la Comisión de Investigación ha participado, entre otros, Juan Pedro Yllanes, juez en excedencia de la Audiencia de Palma y que estuvo a punto de presidir el juicio del caso Nóos, Toni Cantó, de Ciudadanos y Gabriel Rufián, el diputado de ERC que es el azote de todos los comparecientes vinculados al PP.

En 2013 Matas también depuso desde la cárcel de Segovia en la Comisión de Investigación del Parlament sobre Son Espases. En aquella ocasión el también exministro en el Gobierno de José María Aznar no puso nada de luz.