Martí March a Cs: "Están a la derecha del PP y no sé si incluso de Vox"

El conseller de Educación, Martí March, ha defendido hoy en el pleno del Parlament el nuevo decreto que regula la admisión de alumnos afirmando que favorece la "cohesión social y que no haya centros ghetto en las islas". March ha contestado así a las críticas de PP y Ciudadanos, que consideran que este decreto va en contra de los centros concertados y de la libertad de los padres para elegir centro. El conseller se ha mostrado especialmente beligerante con Olga Ballester, de Cs, quien le había acusado de impulsar un decreto "ideológico". En su respuesta, March ha afirmado que Ciudadanos no es un ejemplo de "neutralidad" al tratar estos asuntos ya que "está a la derecha del PP y no se si incluso a la derecha de Vox, es el partido más ideológico que hay".

El conseller ha afirmado que el nuevo decreto "está consensuado con el Consell Escolar" y ha afirmado que cumple con dos cuestiones "innegociables", que son "la equidad y la calidad".

Ballester ha insistido en que se trata de un decreto para "hacer desaparecer la libertad de los padres a elegir el centro educativo y contra los centros concertados", cuestiones en las que también ha incidido Nuria Riera, del PP, quien ha acusado al conseller de "aplicar el rodillo" en contra de la concertada y practicar una "política sectaria".

March ha asegurado que , si bien "mima" a la educación pública, no tiene "nada en contra" de la concertada y ha criticado que ahora el PP plantee estas cuestiones cuando en la pasada legislatura "quitó participación en el Consell Escolar y se muestra orgullososo de su gestión en Educación cuando lo que hicieron fue sacar a 100.000 personas a la calle para protestar por su política". Ha añadido que el Govern "respeta" a la educación concertada y que seguirá negociando con ella.