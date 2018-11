Israel busca inversores en Mallorca para desarrollar su planta hotelera insuficiente

Se trata de un destino maduro, con una "excelente" red de carreteras y planta hotelera, que sigue buscando inversión, estos días en Mallorca. De hecho, Israel necesita incrementar sus establecimientos hoteleros porque los de gama media son insuficientes.

La directora de la Oficina de Turismo de Israel para España y Portugal, Dolores Pérez Frías, ha visitado este martes Palma, donde ha mantenido reuniones con empresarios de la isla para fomentar el desarrollo de sus infraestructuras hoteleras. Más que nueva planta, lo que se pretende es "rehabilitar edificos históricos". A la vueta de la esquina está la celebración del Festival de Eurovisión, en mayo en Tel Aviv, evento que ya está generando "gran movimiento" y reservas desde España.

Israel cuenta con 53.000 camas hoteleras, además apartamentos y otros alojamientos turísticos a los que "no se pone coto" y destaca por sus hoteles de alta gama, pero adolece de oferta para el viajero medio, en un momento en el que el país está apostando fuerte por la industria turística.

Hasta el 90% de los visitantes acudían atraídos por el turismo religioso, sin embargo ahora solo uno de cada cinco viaja para peregrinar, subraya Pérez Frías, quien recordó que el ministro de Turismo israelí, Yariv Levin, estuvo de visita oficial recientemente en España porque el país está promocionando su oferta variada de interés histórico, gastronómico o turismo de salud.

Con los mallorquines Israel comparte "clima y las mismas aguas en la costa", afirma la directiva sobre un destino al que se va a visitar principalmente Jerusalem, Tel Aviv y el mar Muerto, y para el que no se necesita visado. Para evitar conflictos en los viajes combinados con países que no tienen relaciones con Israel no se sella el pasaporte.

Israel contará en 2019 con el Aeropuerto Internacional Ramon, en Eilat,la capital del mar Rojo, un famoso destino vacacional que en 2030 tendrá capacidad para 4,2 millones de pasajeros. Su nombre es un homenaje al primer astronauta israelí que viajó con la NASA y murió en el 2003 en el accidente del transbordador Columbia, Ilan Ramón, y su hijo, Asaf, fallecido mientras volaba en un entrenamiento en un caza F16.



Nueva ruta de Air Europa

Precisamente Air Europa acaba de inaugurar su ruta Madrid-Eilat, con 8.000 plazas hasta marzo, sin escalas y con una frecuencia semanal, una nueva entrada al turismo de sol y playa.

El nuevo aeropuerto contará con vuelos domésticos e internacionales de bajo coste. A Israel desde España vuelan también Iberia, Vueling y Smartwings.

"No he venido a hablar de tierra santa", dice Dolores Pérez Frías sobre el país que fue cuna de las tres religiones monoteístas. Otra etiqueta que la directora de la Oficina de Turismo de Israel quiere incide en minimizarla es la de destino inseguro. "Tenemos un conflicto interno", afirma sobre Palestina. Son 8 millones de habitantes y reciben 4 millones de turistas, lo que no les genera turismofobia. Los israelíes son "un pueblo abierto al que no le gusta perder el tiempo", describe Pérez Frías, quien lleva 33 años trabajando para el Ministerio de Turismo del país que reúne 120 nacionalidades. En 20017 recibió 62.400 españoles y este 2018 espera cerrar con 70.000. Somos los turistas que más gastamos. Un paquete de siete días con rutas históricas y culturales ronda 1.000-1200 euros.