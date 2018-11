Jueces y fiscales de Balears exigen mejores condiciones laborales

Los jueces y fiscales de Baleares han secundado mayoritariamente la huelga que se prolongará durante la jornada de hoy como muestra de protesta ante la actitud del Ministerio de Justica, que no responde a ninguna de las reivindicaciones que reclaman ambos colectivos. Una revindicación laboral que defienden todas las asociaciones de jueces y fiscales, al sostener que todos los objetivos laborales que reclaman son los mismos.

Este mediodía han comparecido los cinco representantes en Balears de las asociaciones convocantes de esta movilización.

Han leido un documento en el que se resumen los 14 puntos que reclaman en el que, además de un aumento reivindicativo, exigen unas mejoras de las condiciones laborales que pasa, sobre todo, por una limitación de la carga de tarabajo, para que puedan trabajar en las mismas condicones que los jueces y fiscales de la mayoría de países de Europa.

Víctor Fernández, magistrado del juzgado mercantil y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha solicitado hoy que se garantice la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, cuestionando el acuerdo que han acordado los partidos políticos para nombrar al nuevo presidente del Tribunal Supremo y a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. "Los jueces y fiscales debemos salir a defender el estado de derecho y nuestra independencia. Estos acuerdos políticos están poniendo en duda la independencia del Poder Judicial", denunció el magistrado, que sostuvo que la huelga es "una oportunidad para defender la separación de poderes.

Explicó que las reivindicaciones que están reclamando ahora al Ministerio de Justicia no son nuevas, sino que hace años que se están reclamando, pero que el actual Gobierno de justicia no ha hecho nada para buscar una solución al conflicto.

Jaime Tártalo, representante de la asociación Francisco de Vitoria, denunció la carga de trabajo que sufren en estos momentos jueces y fiscales de Balears, que hace muy dif´cil compatibilizar la vida laboral y la familiar. Explicó que se ven obligados a trabajar prácticamente todos los días de la semana, ya que de lo contrario el trabajo no saldría adelante, pero que este esfuerzo laboral no se ve recompensdo ni con más medios, ni con mejores condiciones laborales. Los otros representantes de las asociaciones creen quees necesario que el Ministerio prsente un estudio sobre la carga de trabajo para que los jueces puedan trabajar con una carga normal de tarabjo, ya que el actaul ritmo se va a traducir en más retraso y en peores resoluciones, ya que no hay tiempo material suficiente para dedicar el tiempo que precisa cada asuntos. Recordaron que ya se está notando este stress laboral en la salud de los representantes de estos colectivos. "Queremos trabajar con un horario normal, porque las sentencias que reclan los ciudadanos neesitan una meditación y un tiempo que ahora no tenemos", denunciaron los jueces y fiscales.

Ninguno de estos representantes pudo precisar el número de jueces y fiscales que han secundado esta movilización laboral en Balears, ni el número de juicios que se han suspendido, si bien coincidieron que el apoyo hab´´ ía sido mayoritario.