Al servicio de las sonrisas

El parking de radiología de Son Espases se llenó ayer de bomberos, militares, agentes y 'superhéroes'. La asociación Sonrisas organizó una jornada en la que los cuerpos del orden junto a Spiderman, Ladybug y Elsa visitaron a los más pequeños en la unidad de pediatría.

La directora de Clínica Humana, la doctora Karina Ojanguren, aseguró que "nunca hemos tenido problemas" para organizar la jornada, ya que las fuerzas del orden siempre "nos lo han puesto muy fácil". El despliegue fue total al igual que la asistencia: Fuerzas Armadas, Guardia Civil, unidad de Bomberos, Policía Nacional, Ejército del Aire, etc...Sobre las once de la mañana y después de que algunos curiosos se detuvieran a preguntar qué ocurría, los cuerpos del orden realizaron un minuto de silencio por la mujer asesinada por su expareja, la pasada noche.

Dado que no todos los pacientes podían salir a observar el despliegue, las fuerzas del orden se dividieron en dos grupos para asistir a las alas B y D de Pediatría. Aunque al principio muchos de los pacientes se sintieron arrollados por el gentío que ocupaba el pasillo, en seguida empezaron a disfrutar con los regalos que les traían. En esos momentos muchos de los familiares no pudieron evitar conmoverse dada la cantidad de atención que estaban recibiendo. Incluso algunos de los integrantes del grupo no pudieron evitar emocionarse al ver las situaciones en la que se encontraban los niños.

Uno de los agentes del cuerpo de Policia Nacional, en un gesto de buena voluntad, le regaló su camiseta a uno de los pacientes que llevaba interno más de 24 años. En el siguiente turno Elsa, Spiderman y Ladybug repartieron su particular dosis de alegría a los más pequeños. En esos momentos, la emotividad se podía palpar en el ambiente. Una de los miembros del equipo de Clínica Humana, Carmen Masip ,aseguró: "No sé si están más felices los que reciben los regalos o los que los dan". Finalmente, los cuerpos del orden atendieron a los visitantes. En definitva ese es el espíritu solidario que la asociación Sonrisas quiere llevar a los pacientes. Ayudar simplemente dando un poco de tiempo a aquellos que lo necesitan, ya que una sonrisa cuesta poco. Y entre aplausos se retiraron tanto los héroes ficticios como los reales.