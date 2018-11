Los mallorquines heredan una media de 150.082 euros, el valor más alto de España

Los mallorquines heredan una media de 150.087 euros cuando los padres o algún familiar fallece. Ello significa que el valor de las herencias en Mallorca es de los más altos de España, superando con creces la media estatal. El pasado año 2017, según datos de la conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, se tramitaron 19.199 herencias, siendo la franja de herederos mayores de 21 años los que reciben un legado con un valor más alto: 161.687 euros de media. Puede haber varios factores para que las islas tengan las herencias más altas de España, según los expertos consultados: por una parte el alto precio del mercado inmobiliario o también que en los últimos años se fijan cada vez más los traspasos de bienes utilizando el precio real, no rebajando el valor castastral como se hacía antes para pagar menos impuestos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un estudio con datos del año 2015 donde apunta que España es el segundo país perteneciente a esta organización con las herencias más altas, solo superado por Austria. Fijaba el valor de media estimado a nivel nacional en 105.000 euros por la transmisión de padres a hijos o familiares. Los datos del Govern de hace tres años indicaban que en Balears ya supera con más de 30.000 euros la media nacional y apuntaban que en Mallorca se recibía unas herencias valoradas en 136.315 euros de media. Tres años después esta cifra ha subido unos 15.000 euros y según los expertos la media nacional, ni mucho menos, se ha incrementado tanto.

Miquel Àngel Mas y Alejandro del Campo, abogados de DMS Consulting, apuntan que uno de los principales factores de que Mallorca cuente con las herencias con una media de tanto valor es el alto precio del mercado inmobiliario, de los más caros de España, por el precio del suelo en las islas.

No obstante, Mas señala otro factor que indica un cambio de tendencia a la hora de recibir la herencia: "Cada vez más la gente se asesora y observa que le conviene más fijar el valor real de los inmuebles y no rebajarlos para buscar beneficios fiscales". Según el abogado, en caso de no fijar el valor real del inmueble cuando se quiera vender "se aplicará un incremento de patrimonio que triplicará el impuesto de sucesiones que pudieran haberse ahorrado rebajando el coste en el momento de recibir la herencia". Hay que tener en cuenta que en Balears el impuesto de sucesiones es de los más bajos a nivel nacional y, por ejemplo, de padres a hijos solo se abona un 1% hasta los primeros 700.000 euros de herencia.

El estudio de la OCDE apunta que las herencias contribuyen a la desigualdad económica y reducen la movilidad social. El alto coste de las herencias en Mallorca se explica también en la cultura de la propiedad y que durante las épocas de bonanza económica las familias han realizado una importante inversión en patrimonio inmobiliario. Este patrimonio se hereda y, por ello, el estudio destaca este hecho como uno de los factores clave por el alto valor de los traspasos después de los fallecimientos o, incluso, en vida.



El boom de los pactos sucesorios

Los expertos consultados apuntan que existe en estos momentos en las islas un auténtico boom de los pactos sucesorios, también llamados donaciones en vida. Tras una sentencia del Tribunal Supremo en 2016, en Mallorca se paga lo mismo que después del fallecimiento, cuando antes se tributaba como una compraventa. Ello está provocando que muchos padres cedan su patrimonio a sus hijos y solo abonan un 1% de impuestos.