La primera manifestación contra el ERE de Juaneda será el día 27

Los trabajadores del grupo Juaneda se manifestarán el próximo martes 27 de noviembre contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha planteado la empresa y que está previsto que afecte a 231 trabajadores, 134 de ellos de la Policlínica Miramar, 93 de la Juaneda y 14 de la empresa de servicios centrales.

Y han advertido que se tratará de la primera manifestación de otras muchas que piensan convocar ante una medida que, criticaron, les ha sido impuesta sin facilitarles antes toda la información que han reclamado a la empresa y que, subrayaron, será la más grande de este tipo realizada en esta comunidad.

Jorge Rivas, asesor jurídico de la Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT, no dudó en calificar el "ERE extintivo" que ha planteado la empresa de "fraudulento" y cifró el coste del despido de los 231 empleados en unos 2.775.000 euros con las indemnizaciones que marca actualmente la ley de veinte días por año trabajado con un máximo de un salario anual.

El itinerario de la manifestación del próximo día 27, que comenzará a las cinco de la tarde, partirá de la Clínica Juaneda y concluirá en la Policlínica Miramar, los dos principales centros afectados por la regulación de empleo, detalló Teresa Sánchez, delegada sindical de UGT en el grupo sanitario.

"Con los ojos vendados"



Delegados de los sindicatos con representación en el grupo sanitario ofrecieron ayer una rueda de prensa para manifestar su absoluta disconformidad con esta medida. Así, Rivas aseguró que "la empresa no nos dice dónde está el problema y cuáles son los criterios que ha adoptado para despedir a tanta gente". En este punto, el asesor jurídico sindical lamentó que se les haya dejado "con los ojos vendados antes de la negociación" y recalcó que "este ERE es una barbaridad en la práctica jurídica" y que el expediente no se ha paralizado, sino que simplemente se prolongará un poco más en el tiempo como consecuencia de la reclamación por la parte social de más información.

Isabel Bernardo, de CC OO, resaltó la unidad de todos los sindicatos con representación en el grupo sanitario ya que, recalcó, "está en juego el bienestar de 231 familias".

Alejandro Juan, por parte de los auxiliares técnicos de enfermería (USAE), reveló que en la primera reunión de negociación con la empresa, celebrada el pasado miércoles, "faltaban hasta 25 documentos de balances fiscales del grupo que les habíamos solicitado. No vamos a facilitar este ERE", advirtió el delegado de USAE resaltando la contradicción en la que, a su juicio, ha incurrido la empresa al hablar de un "expediente extintivo" cuando mantiene la actividad asistencial y ha comunicado a las empresas que tiene en Menorca e Eivissa que no se verán afectadas por el mismo.

"No se trata de un grupo patológico (término que se usa en estos expedientes para referirse a un consorcio de empresas con pérdidas) ya que hay empresas en Juaneda que están teniendo beneficios, y muchos", recordó Alejandro Juan.

Por su parte, Olga Ortiz, delegada del sindicato de enfermería (SATSE), explicó que han contratado a un asesor externo para "ver si este ERE está justificado. Y parece que no. Hubo una ampliación de capital hace muy poco y no sabemos dónde está ni qué se ha hecho con ese dinero", subrayó la sindicalista que a continuación se preguntó si la empresa está actuando de buena fe para contestarse a sí misma que no. "La empresa comunicó antes a la prensa que al Govern que iba a presentar un ERE, como nos aseguraron los consellers de Trabajo y de Salud con los que nos reunimos el viernes de la semana pasada", reveló como demostración de esa "mala fe".

Para acabar, Jorge Rivas estimó que "la Administración debe intervenir" toda vez que, recordó, el grupo Juaneda gestiona los servicios de radiodiagnóstico en Menorca e Eivissa y recibe y trata a pacientes derivados por el Servei de Salut en la Miramar. "Además, se acaba de aprobar un decreto de garantía de demora que prevé derivar a pacientes que sufran demoras muy largas a la privada, lo que anticipa más trabajo para Juaneda", añadió otro argumento contra este ERE.