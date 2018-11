Pablo Simón: "Gobernarán dos partidos estatales, y los nacionalistas desempatarán"

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Escribió 'El príncipe moderno' pensando en Sánchez?"

—No pensaba en él, pero le convendría leerlo aunque suene arrogante. El libro es una caja de herramientas, no para aconsejar a Sánchez, sino a quienes tienen que vigilarlo.

—Maquiavelo se inspiró en los grandes de su época, hoy todos son pequeños.

—Nos falta perspectiva, pero en términos maquiavélicos hablaríamos de una aceleración de los vaivenes de la fortuna. En estos tiempos turbulentos, el príncipe virtuoso capea el temporal. Las circunstancias se modifican con rapidez, a nosotros nos cuesta más cambiar.

—¿Cuándo llegarán a España los macrones?

—En España es más difícil por el sistema parlamentario y por la tradición partidista, pero los liderazgos son importantes. Todos los partidos que surgen se basan en líderes carismáticos, ni las confluencias escapan a esta tónica. Lo que se ha disparado es el índice de mortalidad de las formaciones.

—¿Un politólogo es un tertuliano con carrera?

—Un politólogo es un pornógrafo de la política, porque la desnuda. A diferencia de un tertuliano, es prisionero de contrastar sus datos o de aportar una evidencia empírica.

—¿La Sexta ha transformado la política en fútbol?

—No, ha aumentado la demanda de la ciudadanía, la gente quiere más política. El interés se ha duplicado de dos a cuatro de cada diez personas. Las televisiones se han guiado por la audiencia, incluso los programas de entretenimiento como Salvados se orientan a asuntos políticos.

—¿En qué posición juega usted?

—Mi objetivo es ser el árbitro, y todavía mejor ser el VAR, al que solo lo llaman cuando hay un problema de interpretación. No quiero participar de la liza partidista, en el bien entendido de que sin arbitraje no puede haber partido.

—Las encuestas mantienen el caótico Congreso actual.

—De momento, ninguno de los bloques podría gobernar por sí solo. El nuevo Gobierno estará formado por dos partidos de ámbito estatal, y los nacionalistas desempatarán el marcador. Por eso Ciudadanos parte en desventaja.

—Establece usted un arcoiris ideológico por edades.

—Otra cosa es que voten, pero hasta los 26-27 años son morados. Después se pasa al anaranjado, más tarde al rojo y luego al azul. Tanto a la izquierda como a la derecha, tenemos un partido senior y otro junior.

—¿Los medios justifican el fin?

—Van de la mano, la política no aborda la relación entre medios y fines igual que la religión o la moral. Los políticos hacen un pacto con el diablo. Han de elegir solo una de dos cosas buenas, o han de optar por el mal menor.

—¿Por ejemplo?

—El actual conflicto con Arabia Saudí, entre los Derechos Humanos y el desempleo. Un santo, o un obsesionado por tener la conciencia limpia, mejor que no entren en política. Desconfío de un político que duerme de corrido porque cree que lo ha hecho bien. Es un fanático.

—¿Dónde están quienes alababan a Rajoy por no hacer nada?

—Buena pregunta. Rajoy perdió el control de los tiempos, fue desplazado por su rival y han desaparecido quienes le reivindicaban. Ejercía una fuerza lenta, hasta que sus rivales terminaban suicidándose. Es una lectura mixta, porque esto le permitió mantener el poder entre 2015 y 2016, pero Cataluña no estaría como está si hubiera actuado.

—¿Cuando habla de Quebec se refiere a Cataluña?

—Sí, es una manera de hablar de Cataluña sin nombrarla, porque existen muchos paralelismos. Dos referéndum, y el independentismo ha retrocedido a lo largo de cuarenta años, hasta crear una entidad bien integrada en Canadá.

—¿Las críticas han hecho inexpugnable a Trump?

—Se ha beneficiado en dos aspectos. En primer lugar, la gente se lo toma como un excéntrico con humor, de la misma manera que ridiculizar en España al candidato de extrema derecha le concede preeminencia. En segundo lugar, los ataques en tromba a Trump han terminado por hacerle el juego, le han otorgado un aureola de rebelde.

—¿Son presos políticos, en la cárcel por sus ideas?

—No están presos por sus ideas, sino por decisiones que tomaron. Ora cosa es que fueran medidas políticas y que se creyeran respaldados, pero no están encarcelados por independentistas.

—¿Qué dicen las encuestas del Rey?

—Ojalá lo supiéramos, vamos a ciegas. Los sondeos privados dan una horquilla de aprobación del 45 al 70 por ciento, demasiado amplia, y el CIS nos aplica el silencio administrativo. La crisis económica redujo la valoración de todas las instituciones, y también de la monarquía.