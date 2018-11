Homenaje a Josep Ferragut: "Su luz y sus colores contrastan con el tiempo oscuro que le tocó vivir"

El retrato de Josep Ferragut ha quedado iluminado por la luz que ha entrado a través de las 37 vidrieras policromadas y el óculo que cierran la planta circular de la Iglesia de la Porciúncula que él mismo diseñó. El arquitecto, autor también del colegio de Sant Francesc o del edificio de Gesa en Palma, ha sido proclamado hoy hijo predilecto de la isla de Mallorca por parte del Consell, en un acto en que se ha entregado la distinción a la familia y en el que se ha descubierto su retrato.

Ferragut, uno de los arquitectos mallorquines más destacados del siglo XX, con la Iglesia de Cristal de la Porciúncula o el edificio de Gesa en Palma como sus obras más destacadas, falleció asesinado en 1968, hace 50 años. El Consell ha querido proclamarlo hijo predilecto en un emotivo acto para "que tenga el sitio en la historia que nunca debió perder" y acabar con "cincuenta años de olvido", según ha expresado el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, que lo ha definido como "el arquitecto mallorquín más importante de la segunda mitad del siglo XX".

Se trata de las primera vez que el Consell celebra la proclamación de un hijo predilecto lejos de los salones del Palau Reial o del Teatre Principal, aprovechando que el autor de la Iglesia de Cristal de la Porciúncula es el propio Ferragut. "Hay espacios que no solo cumplen con una función, sino que emocionan y este es uno de ello", ha pronunciado Ensenyat, que ha señalado que "el acto de hoy no podria celebrarse en otro sitio". "La luz y los colores lo invaden todo en contraste con un tiempo gris y oscuro que le tocó vivir pero que no apagó su talento", ha querido destacar el presidente del Consell, que ha sido el encargado de entregar la distinción de hijo predilecto a su ahijado Antoni Ferragut, en representación de la familia del arquitecto.

"Han pasado 50 años desde que nos dejó, pero sus obras perduran en el tiempo y la historia", ha expresado en su parlamento Antoni Ferragut quien ha señalado que "no es el momento de recordar la vida de la familia Ferragut ni repasar toda su obra. Estamos aquí para dar las gracias por este reconocimiento".

Ferragut nació en Palma en 1912 y combinó el regionalismo histórico con la arquitectura de estilo funcionalista, como es el caso del edificio de Gesa. Su carrera incluye el colegio de Sant Francesc; las iglesias de Sant Alonso y Sant Agustí; el edificio de Gesa en el Port de Alcúdia o el Hotel Morocco en Palmanova.

También fue autor del plan general de Alcúdia y del de Pollença, donde además ejerció de arquitecto municipal. En Palma colaboró con el arquitecto Gabriel Alomar en el plan urbanístico de la ciudad, contribuyendo al diseño de calle Jaume III.