Empresarios y sindicatos apoyan el REB acordado por Armengol

Los representantes de CAEB, PIMEB, CCOO y UGT han trasladado esta mañana al Govern su apoyo al REB acordado entre la jefa del Ejecutivo balear, Francina Armengol, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que, si bien les hubiera gustado que llegara más lejos, supone un importante avance y por primera vez las islas contarán con un REB que contemple inversiones estatales que las sitúen en la medida estatal.

Tras el Consell de Govern la presidenta y la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, se han reunido con los representantes empresariales y sindicales para explicarles el contenido del acuerdo que, según ha afirmado Cladera al acabar el encuentro, "cumple con las expectativas del Govern".

El vicepresidente de CAEB, Rafel Ballester, ha resaltado que si bien los empresarios seguirán trabajando para mejorarlo en el futuro, con este acuerdo "de una vez por todas tendremos un REB consolidado". Ha insistido en que CAEB "seguirá reivindicando mejoras" que ayuden a las empresas de las islas a "ser más competitivas", pero ha valorado que "se han logrado cosas que hasta ahora Balears no tenía".

Justo Saura, presidente de PIMEB, ha recibido el acuerdo "con alegría, ya que permitirá competir en condiciones de mayor igualdad" con los pequeños empresarios de la Península.

José Luís García, secretario general de CCOO, ha mostrado la "satisfacción por el compromiso" del Gobierno central, a falta de leer la "letra pequeña" que plasme el acuerdo entre Armengol y Sánchez. En este sentido ha puesto de relieve la "importancia de que por primera vez se reconozca la insularidad balear y la carencia de inversiones" estatales que ha habido a la hora de compensar las desventajas que supone.

Alejandro Texias, secretario general de UGT, ha considerado que si bien el acuerdo "no recoge todo lo que en un principio se había pedido" los sindicatos saben que en las negociaciones "no se consigue" todo lo que se pone sobre la mesa. "Nos hubiera gustado que fuera mejor, pero de no tener nada a este REB hay una gran diferencia y hay que valorar el trabajo que se ha hecho", ha dicho Texias para quien este acuerdo es "el inicio para que Balears se sitúe en la medida de inversiones estatales" y supone "sentar las bases para un REB serio para Balears".

Los representantes empresariales y sindicales han comparecido ante los medios de comunicación junto a Cladera al acabar el encuentro. La consellera ha confiado en que "la letra pequeña", es decir el documento con el REB concretado, este listo "en unas dos semanas", tras lo cual deberá pasar por la "comisión bilateral" entre el Govern y el Gobierno central y después por el Consejo de Ministros.

"Tener por primera vez un REB que incluya un fondo de insularidad como instrumento para que Balears se sitúe en la media de inversiones estatales es un paso cualitativo, ya que esto no había existido nunca. A partir de aquí podremos mejorar", ha dicho Cladera. En este sentido ha precisado que si bien el Estatut d'Autonomia ya obligaba a que Balears quedaría en esa media estatal, también precisaba que para ello debía haber "un instrumento que lo desarrollara y hasta ahora ese instrumento no existía".

En cuanto a la posibilidad de que el REB, que entrará en vigor en 2019, pueda quedar al menos el próximo año en papel mojado en lo que se refiere a las inversiones estatales si no se aprueban los presupuestos generales del Estado, Cladera ha afirmado que "lo importante es que la Ley dejará claro que debe estar dotado en 2019" con una partida específica en los presupuestos y que, en todo caso, "si no hubiera presupuestos puede haber otras maneras de dotarlo" por parte del Gobierno central.

"Las leyes están para cumplirse y tener una Ley es la manera para poder exigir que se cumpla", ha dicho la consellera.