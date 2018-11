Més, reticente ante el acuerdo del REB con Sánchez a la espera de que Armengol se lo explique

El resultado de la reunión de la jefa del Ejecutivo balear, Francina Armengol, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue recibido entre reticencias de Més, socios del PSIB en el Govern, y el rechazo de PP, El Pi y Ciudadanos, que coincidieron en tildar de "decepcionante" lo conseguido. Los mensajes positivos para Armengol llegaron de su partido, el PSIB, y de Podemos, en este último caso a la espera de que la presidenta les informe sobre "los detalles de la negociación".

Guillem Balboa, portavoz de Més, lanzó un mensaje lleno de advertencias "a la espera de leer la letra pequeña y de una explicación aquí, en Balears, y no en Madrid". De entrada, Balboa mostró su decepción porque "se fije una fecha tan laxa como el 2019" para la entrada en vigor del REB. En este sentido, afirmó que Més puede "dar un margen de negociación, pero con una fecha de aprobación concreta" y dejó claro que no están dispuestos a que "se dé largas a Balears para no perjudicar el resultado electoral de Susana Díaz en las elecciones andaluzas".

Tampoco consideró satisfactorias las explicaciones dadas ayer por Armengol sobre las inversiones. "Afirmar que estaremos en la media estatal de inversiones está bien, lo aplaudimos tras décadas de maltrato, pero no es ninguna compensación", dijo. Añadió que "no menospreciar a los ciudadanos de Balears debería ser la obligación del Estado con o sin REB" y de lo que se trata es de que este incluya "inversiones especiales para nuestra condición de islas". Los convenios anunciados por Armengol fueron recibidos con "escepticismo" por Balboa ya que "a menudo" se incumplen.

"Vamos a esperar a ver la propuesta por escrito y mantenemos la confianza en las negociaciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno, pero como partido y como miembros del Govern recordamos que esta confianza irá siempre acompañada de la máxima exigencia en un tema clave para Balears", concluyó.

El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, afirmó que "lo importante es que se ha acordado cuándo comenzará el REB y será durante esta legislatura y hay que felicitarse de que el presidente del Gobierno se haya comprometido a que se hará por decreto en caso de que sea necesario", dijo Jarabo. Explicó que ayer habló con la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, a la que pidió que Armengol les explique hoy los detalles. "Parece que las dudas que se habían generado están resueltas a falta de una última negociación por lo que, desde la prudencia pero desde un punto de optimismo, esperamos a lo que nos dirá mañana (por hoy) el Govern", añadió.

Andreu Alcover, portavoz parlamentario del PSIB, consideró "muy positivo" el resultado de la reunión entre Armengol y Sánchez. "Después de 7 años a la cola de inversión estatal con el PP pasaremos a estar dentro de la media estatal, lo cual es una gran noticia", resaltó entre otras cuestiones. Añadió que aprobar el REB en esta legislatura "era una cuestión de Estado", por lo que consideró "muy positivo que pueda entrar en vigor en el primer trimestre del 2019".

Frente a la visión optimista del PSIB, la oposición criticó duramente lo conseguido por Armengol. Para la portavoz adjunta parlamentaria del PP, Marga Prohens, Armengol "ha ido a Madrid a hacerse una foto y a tomar el pelo a los ciudadanos de Balears, se podía haber ahorrado el viaje". Prohens exigió a la presidenta que convoque a la comisión de seguimiento del REB "mañana mismo" (por hoy) y explique a todos los partidos "en qué punto se encuentra el REB, que concrete y diga qué día estará vigente y si se firmará este noviembre".

La diputada popular tildó de "decepcionante" la reunión de la presidenta con Sánchez, al igual que el portavoz balear de Cs, Xavier Pericay, quien resaltó que "Armengol prometió un buen REB con un fondo de insularidad y deducciones fiscales para paliar los sobrecostes de la insularidad, entre otras medidas, pero parece que todo ha quedado en nada o casi nada" tras su encuentro con Sánchez. "Armengol nos ha engañado todo este tiempo", concluyó.

El líder de El Pi, Jaume Font, también mostró su "decepción" y sostuvo que "se demuestra" que "partidos como PSIB, PP, Cs o Podemos en Balears no influyen nada en sus direcciones estatales". En este sentido, resumió la historia del REB en los últimos años de manera contundente: "El REB que logró Bauzá era para una élite, el de Rajoy del que presume Company no lo conoce ni la madre que lo parió y el de Armengol no sirve para nada". Añadió que si Balears contara en el Congreso con una fuerza propia como Coalición Canaria "otro pájaro cantaría" a la hora de lograr acuerdos para Balears.