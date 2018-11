Los usuarios denuncian el mal servicio de Air Nostrum en los vuelos entre Ibiza y Palma

Retrasos, cancelaciones, problemas técnicos, peor atención a los pasajeros, aviones sucios o con asientos inutilizados y sensación de inseguridad es lo que aprecian algunos de los usuarios que viajan entre Palma e Ibiza desde que la compañía Air Nostrum ha subcontratado a Canaryfly para cubrir estos enlaces. El cambio de estrategia coincidió con el aumento del 50% al 75% del descuento del residente. A partir de ese momento la demanda de vuelos se disparó y empezó la subcontrata.

El último incidente se produjo el pasado sábado por la noche en un vuelo de Palma a Ibiza en el que el comandante pidió a cuatro pasajeros que abandonaran el avión para poder despegar "debido al exceso de peso", y eso que el aparato no iba lleno.

Además de este, se han registrado muchos más incidentes. La consellera de Presidencia de Govern balear, Pilar Costa, manifestó: "Efectivamente, hay quejas diarias, no solo por el estado de algunos aviones, sino porque hay continuos retrasos y cancelaciones". Estos contratiempos llaman más la atención, si cabe, ya que hasta ahora el servicio que ofrecía Air Nostrum entre islas "había funcionado bastante bien", señaló Costa. Asimismo, se refirió "a la sensación de inseguridad, desde el desconocimiento técnico, que genera que si se bajan cuatro personas de un avión pueda despegar". "Eso no lo entiendo", recalcó.

El director general de Puertos y Aeropuertos del Govern, Xavier Ramis, tuvo lo misma reacción al conocer ese incidente: "Esto no se entiende muy bien, si hay un número determinado de asientos es para que estén ocupados". Pero reconoció que "desde que se ha producido el aumento de pasajeros no se está dando el servicio adecuado". "Estamos detectando aviones con deficiencias, no son graves, son más de imagen", matizó.

Ramis aseguró que se ha puesto en contacto con Air Nostrum para hacerle llegar las quejas del Govern "en cuanto a la contratación de compañías que se ha producido este verano". Añadió que Air Nostrum, "respecto al año pasado, presenta una calidad de servicio mucho peor y esto ha generado quejas".

Para corregir este problema, el director general ha requerido a la empresa para que rectifique pero, a pesar de poner en servicio un avión nuevo de la compañía Medops (aerolínea de Malta), "no se soluciona esta problemática" como espera el Ejecutivo, señaló.



Denuncia a AENA

"El Govern balear ha decidido denunciar los hechos ante AENA y AESA y comunicarlo a la dirección general de Aviación Civil para que tomen medidas respecto a esta situación", anunció Ramis.

Subrayó que la preocupación es que en unas líneas "de obligación de servicio público no se cumpla con las condiciones adecuadas". "El Govern pondrá en marcha todos los mecanismos para recuperar esas condiciones", reiteró.

El diputado ibicenco del PP Miquel Jerez coincidió en que, desde que la citada compañía ha subcontratado, se ha producido una bajada en la calidad del servicio "que coincide con el aumento del descuento de residente que ha beneficiado al usuario y a las compañías, con un aumento de viajes y, por lo tanto, de la cuenta de resultados, y en esa circunstancia no se entiende la bajada de la calidad". También se preguntó si Air Nostrum había puesto sistemas de control hacia las empresas subcontratadas y desveló que había comentado el caso con el conseller balear de Movilidad, Marc Pons: "La preocupación es compartida para que ese servicio vuelva en condiciones de normalidad". Jerez se mostró confiado en que haya resultados "en breve". "Si no plantearemos algún tipo de iniciativa parlamentaria", advirtió.

El diputado del grupo mixto Salvador Aguilera fue uno de los primeros en denunciar estos problemas en el servicio: "Vamos para atrás como los cangrejos, ahora con la subcontrata se ven aviones defectuosos y vemos que, mientras, Air Nostrum desvía los aparatos que tenía aquí a otras líneas".

Aguilera avanzó que pedirá una solicitud de información para acceder al pliego de condiciones de ese servicio público entre islas. "Queremos que los ciudadanos y visitantes que nos visitan mediante escala desde Palma, vean que tenemos aparatos adecuados para este servicio", concluyó.