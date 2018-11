La Justicia balear, en pie de guerra contra el Ministerio

Los operadores jurídicos de Balears están en pie de guerra contra el Ministerio de Justicia, una indignación que se ha trasladado a la calle en forma de protesta. Ayer, por ejemplo, fueron los secretarios judiciales los que pararon su actividad durante dos horas y salieron a la calle a protestar, exigiendo que el Ministerio de Justicia haga caso a sus reclamaciones laborales.

La protesta, que fue seguida por prácticamente la mitad de la plantilla de Balears, tenía como objetivo hacer pública la complicada situación laboral que padecen los letrados de la administración de justicia, que han tenido que asumir en los últimos años una gran carga de trabajo, fundamental en el funcionamiento de los juzgados, sin ninguna recompensación económica a cambio. Esta movilización provocó, solo en Palma, que se suspendieran unos 40 juicios, además de otras actuaciones judiciales que no se pudieron realizar por la ausencia del secretario.

El portavoz en Mallorca del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Luis Márquez, denunció que la ministra ni siquiera ha acudido a las negociaciones y criticó que no se cumplan los acuerdos económicos acordados con el anterior Gobierno, que contaba con una partida para objetivos logrados. Márquez recordó que los secretarios asumen las tareas que no están directamente vinculadas a la función jurisdiccional, una función que no se ve recompensada con un aumento de sueldo. Los secretarios no descartan volver a protagonizar un nuevo parón.

Cinco meses sin cobrar



Los que también están especialmente molestos con el Ministerio de Justicia son los abogados del turno de oficio de Balears, que ayer se concentraron en sus sedes para protestar porque llevan cinco meses sin cobrar. Martín Aleñar, el decano del Colegio de Balears (ICAIB) calificó de "insuficiente" la subida de las minutas del turno de oficio, adoptadas ayer por el Gobierno y señaló que este aumento ya estaba previsto en los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio publicó los nuevos baremos para la asistencia jurídica gratuita, que no se actualizaban desde 2003. Según el ICAIB, la subida media de los distintos conceptos ronda el 24 por ciento, pero el cobrar, por ejemplo, 360 euros por un procedimiento de especial complejidad, 405 por llevar un procedimiento de jurado y 22,41 euros por cada mil folios de más de una causa, no es suficiente para remunerar los servicios de los letrados de oficio, que, además, tienen que poner sus medios materiales al servicio de la Justicia.

Aleñar leyó en la sede del Colegio de Abogados un manifesto ante varias decenas de compañeros y señaló que la nueva tabla "ni compensa la pérdida de poder adquisitivo (de los 20 años sin subidas) ni incluye actuaciones profesionales que estos letrados y letradas están prestando de forma efectiva y que, en cambio, no se pagan". El decano insistió en que el turno de oficio de Balears cobra mucho menos que sus homólogos de comunidades autónomas con competencias en Justicia, como País Vasco, Catalunya o Madrid. Los abogados de oficio de estas comunidades perciben "hasta tres y cuatro veces más, y por el mismo trabajo, que lo que cobran sus compañeros de Balears", que pertenece al llamado Territorio Justicia, dependiente del Ministerio, detalló Aleñar.

Por otra parte, el viernes los funcionarios judiciales han convocado una huelga, mientras que el lunes serán los jueces y fiscales los que protestarán para solicitar mejoras laborales.