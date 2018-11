Denuncian a Armengol y a la consellera de Salud por los retrasos en la asistencia sanitaria

Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Palma contra la presidenta del Govern, Francina Armengol, y contra la consellera de Salud, Patricia Gómez, por "presuntos delitos que afectan a la prestación del servicio público de salud de las Islas Baleares dada la absoluta dejación de funciones, inacción y omisión del deber de protección de la salud en dicha comunidad", tal y como reza literalmente el escrito presentado.

Esta Asociación considera que la situación de las listas de espera en las islas "está poniendo en grave riesgo a los pacientes necesitados de cirugía y pruebas diagnósticas, con unos injustificados tiempos de espera en los que las patologías de los pacientes se agravan en el 100% de los casos convirtiendo en imposible el tratamiento de sus dolencias por leve que al principio fuera la patología".

"En multitud de casos las esperas", continúa la denuncia en su relación de hechos, "son relativas a cánceres ya diagnosticados que necesitan un tratamiento inmediato y cuyas dilaciones son nefastas para el pronóstico y supervivencia de los pacientes. La gravedad de los indicado deriva en la falta de atención y voluntad política de subsanarlo, aún a sabiendas que con estas situaciones se está causando un agravamiento en las patologías que los pacientes padecen y un aumento del sufrimiento de estos y sus familiares".

La denuncia adjunta dos casos de los citados retrasos asistenciales en pacientes con diagnóstico de cáncer. En el primero de ellos, un usuario asegura que su hermano fue diagnosticado de cáncer de próstata el 16 de octubre de 2017 en Son Espases. Ese mismo día, continúa su relato, se le solicitó intervención quirúrgica programada con prioridad urgente.

"Han pasado tres meses y sigue en lista de espera", detallaba el usuario a El Defensor del Paciente añadiendo a continuación que el enfermo en cuestión padece esquizofrenia, que su padre falleció de cáncer hace dos años, que vive solo con su madre de 75 años y que el diagnóstico supuso para él "un trallazo psicológico".



"Me voy a morir esperando"



En el segundo de los ejemplos aportados para la denuncia se refiere la historia de una paciente de Eivissa que se declara "desesperada y desquiciada" y asegura padecer "un cáncer en estadio IIB con metástasis en ganglios pélvicos y retro perineales" y que, según lamenta, llegó a ese estadio por retrasos quirúrgicos.

"El día 17 me ve el radiólogo para empezar con el tratamiento, pero como no está seguro de cuánto ha avanzado la enfermedad me solicita un PET-TAC que solo se puede hacer en Mallorca, por lo que entro en lista de espera por esta prueba, y mientras ni el oncólogo ni el radiólogo me van a tratar, con lo que mucho me temo que me voy a morir esperando en mi casa", concluye su testimonio.

Tras estos testimonios, la denuncia considera que el comportamiento de las denunciadas podrían ser constitutivo de "un delito de omisión del deber de socorro en relación a un delito de denegación de auxilio en la prestación del servicio público de salud", hechos descritos y tipificados en los artículos 195, 196 y 412 del Código Penal, se asegura en el documento.