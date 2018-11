Seiscientas trampas contra la avispa asiática

Mallorca va por el buen camino: podría ser el primer territorio en declarar erradicada la avispa asiática en 2020. Los expertos se muestran optimistas. Este año contaban con encontrar un centenar o más de nidos y la realidad ha sido totalmente distinta: solo se ha encontrado uno. El último ejemplar fue localizado el pasado julio y si en dos años no se encuentran más, técnicamente podría darse por erradicada en la isla.

Eso, mientras en comunidades como Cantabria se han contabilizado 4.000 nidos en núcleos urbanos o en otras como Galicia las autoridades admiten estar desbordadas por su proliferación. Las características del territorio insular facilitan el control de la avispa velutina, pero también ha sido clave el trabajo coordinado de científicos, técnicos, administraciones y ciudadanos. Y aunque es reconocido el buen trabajo hecho aquí ante este peligro potencial, los expertos llaman a ser cautos ya que primero hay que llegar a 2020 sin nuevos avistamientos y aunque se acabe logrando el hito de la erradicación: "Puede volver en cualquier momento".

Esta mañana, la bióloga de la Universitat Mar Leza, experta en apicultura y cara visible de la lucha contra la avispa asiática en la isla, David Colomar (responsable de control de fauna del COFIB) y Tomeu Gual (técnico de campo), han hecho una demostración sobre el terreno de la labor de control y supervisión de las 580 trampas contra la velutina que hay distribuidas por toda la Serra; un proceso que Gual y otro compañero realizan cada diez días.

Si encuentran un ejemplar de velutina en una trampa es porque hay un nido cerca. Así que ponen un cebo, con pescado, para atraer a más. Luego es cuestión de estar pendiente a que alguna vaya atraída por la proteína del pescado y una vez que lo hagan localizarla y, prismáticos en mano, seguir su rumbo hasta casa, hasta el nido. Una vez encontrado el nido, se acude por la noche (ya que es entonces cuando todas avispas están dentro) y se procede a su retirada.

¿Es posible que sea más fácil localizar y seguir a las abejas que encontrar los nidos? Por increíble que parezca, así es. Y eso que en Mallorca se han encontrado nidos de 80 centímetros y más de siete kilos de peso. Metrópolis donde pueden llegar a vivir más de 8.000 velutinas. Y aún así, son difíciles de ver porque son del mismo color del tronco de los árboles y se camuflan con la vegetación, con lo que desde el suelo es difícil apreciarlos en las copas de los árboles.

"Retirar los nidos es la clave para acabar con la avispa asiática, es su punto débil", ha señalado Colomar, que ha razonado que ante esta especie invasora han ido aprendiendo por 'ensayo y error' ya que al principio nadie sabía cómo hacerle frente.

¿Por qué es tan importante la retirada de la avispa asiática? La velutina es una amenaza para las abejas: puede comerse hasta 25 al día. en los meses de mayor presión de caza, potencialmente podría cazar 12 millones de abejas, que supondrían unas 3.000 colmenas de abejas. Por eso es importante combatirla, para preservar la apicultura de las islas y los ecosistemas. Y es que en su menú, la avispa asiática no hace distinciones y también se come a los ejemplares de las nueve especies endémicas que hay en las islas, que, de no haber sido contenida la amenaza, podrían haber llegado a estar en riesgo de extinción. Además, ha recordado Leza, las abejas son responsables de la polinizacion del 80% de las especies vegetales, tanto silvestres como cultivadas, con lo que están detrás de "buena parte de lo que nos comemos". Por último, la doctora ha señalado que hay cierto riesgo sanitario ya que, aunque pican menos que las abejas de la miel, la picada de la velutina se ha visto que en algunos casos ha creado problemas reales de salud.

La avispa asiática se detectó por primera vez en Mallorca el año 2015, cuando un apicultor informó de la presencia de una avispa que no conocía en su apiario, ubicado en el valle de Sóller. Aquel año se retiró el primer nido. Desde entonces, la especie se ha expandido dentro de la Serra de Tramuntana y ha afectado a un total de diez municipios de la isla. Entre 2015 y 2017 se han localizado y retirado un total de 30 nidos.

La colaboración ciudadana ha sido muy importante en el proceso de control de esta especie invasora; una colaboración favorecida a su vez por el espíritu divulgador de técnicos y científicos, hacia la población en general pero especialmente con los apicultores, "los principales damnificados". Y con esa labor divulgativa continúa: el próximo domingo estarán, por tercer año consecutivo, en la Fira de la Mel de Llubí para seguir explicando cómo es la avispa asiática y qué hacer en caso de encontrar una.

Se puede contactar con el Servicio de Protección de Especies por correo electrónico a la dirección especies@dgcapea.caib.es, por teléfono, al 971784956, y por WhatsApp, en el 606875244. También se puede descargar la aplicación móvil Vespapp.

Las perspectivas son buenas y Mallorca puede convertirse en referente en la erradicación de la avispa asiática, pero "no hay que bajar la guardia".