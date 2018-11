Aumenta el número de alumnos que podrán examinarse para conseguir el carnet de conducir

Las autoescuelas podrán, a partir del próximo jueves, presentar a examen a trece alumnos por profesor y semana. De esta forma se modifican las normas que se venían aplicando hasta ahora, que limitaba a cuatro el número de alumnos por profesor que podían presentarse a los exámenes para conseguir el permiso de conducir.

Este nueva organización es el resultado del acuerdo que ha alcanzado la Jefatura Provincial de Tráfico con la autoescuela Express, que afecta a todas las empresas dedicadas a las enseñanzas para aprender a conducir. La citada empresa había presentado una demanda administrativa , que ha quedado resuelta como consecuencia del acuerdo que han alcanzado ambas partes. Este acuerdo ha quedado plasmado en la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso número 1 de Palma.

Este acuerdo representa un cambio en la organización de la presentación de alumnos a examen que controla la Jefatura Provincial de Trafico de Balears. A partir de ahora se fija un número máximo de trece alumnos por profesor que pretende obtener el permiso B, o su equivalente en otros permiso de conducción. También se acuerda que sea la escuela particular de conductores la que debe preocuparse de la compatibilidad de los vehículos que presenta con un mismo profesor.

Según señaló la empresa Autoescuela Express en un comunicado, esta resolución beneficia a todos los alumnos que podrán presentar su solicitud a examen cuando estén preparados. Señala también que ahora corresponde a la Administración y a la Jefatura Provincial de Tráfico poner los recursos necesarios para que no se vuelvan a repetir los problemas de las listas de espera para poder examinarse, que se venían produciendo hasta ahora.

Según señaló Antoni Soto, director y propietario de Autoescuela Express, "Con esta acción reivindicamos que no son las autoescuelas las que no quieren presentar a sus alumnos a examen, sino que es la administración pública la que tiene que poner los recursos necesarios para poder examinar a todos los alumnos presentados, para evitar así las listas de espera". Fuentes del sector señalaron que si se cumple dicho acuerdo, el tiempo de espera de estos alumnos para poder examinarse se verá reducido.