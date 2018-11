La Audiencia no comunica a Rodrigo de Santos que su declaración se aplazaba

Javier Rodrigo de Santos estaba citado esta mañana en la Audiencia de Palma para declarar como testigo en el juicio del caso Over y por ello se desplazó desde Madrid, donde reside, hasta Mallorca para cumplir con la citación judicial. El exconcejal desconocía que el juicio se había suspendido por la enfermedad de una de las magistradas durante la vista.

No se le pudo avisar de dicha suspensión debido a que no se disponía de su número de teléfono para avisarle que no era necesrio que se desplazara esta mañana a la isla, dado que el juicio no se iba a celebrar. Se le comunicó que ya se le avisará de la fecha en la que se celebrará su declaración, que todavía no se ha señalado. El juicio no se reanudará hasta que no se incorpore la magistrada que está enferma.