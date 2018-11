Oposiciones al cuerpo auxiliar: la repetición del examen divide a los opositores

Resignación por una parte, satisfacción por la otra. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) levantó el pasado viernes la suspensión cautelar de la repetición de la prueba informática de las oposiciones al cuerpo auxiliar del Govern, dejando divididos una vez más a los más de 500 opositores que ahora esperan conocer la fecha del examen: por un lado, los opositores que recurrieron la repetición, que rechazan repetir una prueba que entienden que transcurrió como la de cualquier otra oposición; y, por otro, aquellos aspirantes que quieren volver a examinarse de una prueba que creen que en mayo "no tuvo ni pies ni cabeza".

"Era una cosa que sabíamos que podía pasar. El tribunal no entra al detalle y entiende que por repetir la prueba no hay perjuicio ya que si nos acaban dando la razón volveremos a la lista anterior", se muestran resignados desde el colectivo de los 63 opositores que han llevado a la justicia la decisión del Govern de suspender y repetir una prueba que ellos hicieron sin ningún problema. "Nos hubiera gustado más no tener que hacer el examen y que no nos vayamos a encontrar con dos listas, la de mayo y la nueva", repasan estos opositores, que admiten, no obstante, que "fue una sorpresa que los jueces lo pararan".

Mientras recuerdan que seguirán adelante con el contencioso-administrativo que ya han puesto en marcha y que no descartan llevar el proceso también por la vía penal, lamentan que "mentalmente no acudiremos a la prueba en las mismas circunstancias. Llevamos muchos meses y estamos agotados física y mentalmente", señalan.

En en el otro lado, en las mismas condiciones se ven aquellos que quieren repetir. "Ahora queremos estudiar y estar tranquilos, casi no nos quedan fuerzas", relatan antes de hacer un examen que aseguran que hacen "sin ningún miedo" a que la justicia de la razón a sus compañeros recurrentes y que se pueda volver a la casilla de salida de las listas publicadas en junio. "Dudamos mucho que esto pase, nos hemos asesorado y creemos que los recurrentes hasta aquí han llegado". "Para nosotros no es una segunda oportunidad, hicimos un examen que no tenía ni pies ni cabeza, que no se podía contestar", apuntan.



"Cada uno defiende sus intereses y es legítimo"



"Con esto se ha reencauzado la situación, ha llegado tarde por parte del tribunal y de la Conselleria, pero al final se ha hecho", celebran. Sobre los opositores recurrentes señalan que "no entendemos que por estar en una lista provisional piensen que tienen algún derecho". "Fue un examen nulo, claro que debía repetirse", señalan, mientras insisten en que así lo certifican informes periciales solicitados por el Govern para la repetición.

"Cada uno defiende sus intereses y es legítmimo. Los que quieren hacer el examen nos señalan como si fuéramos los culpables, cuando los culpables están en la administración", defienden los recurrentes. "¿Cómo tardaron tanto en darse cuenta que las bases no eran correctas?¿Qué pasa con las oposiciones de 2008 que tenían las mismas bases?¿No crean un precendente exigiendo la cuota máxima de exactitud en los enunciados? Son preguntas que debería explicar el director de la EBAP, Jaume Tovar", plantean los recurrentes.

"A mí me importan las bases de esta convocatoria, las de otros años no me importan", defienden aquellos que quieren repetir, que, no obstante, coinciden en señalar como responsables de la situación al tribunal: "El responsable es un informático que planteó una prueba sin pies ni cabeza y que menosmal que se ha reconducido la situación".

"Las dos partes tienen derecho a defender lo que encuentren, mientras no ofendan", concluyen los opositores que mantienen recurrido el proceso mientras siguen estudiando a la espera de saber cuándo deberán repetir la prueba.