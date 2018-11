Condenada por intrusismo una persona que ejercía de enfermera sin serlo

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma de Mallorca ha condenado a ocho meses de multa, con la responsabilidad personal subsidiaria, a una persona que ejercía en una residencia las funciones propias de un titulado en enfermería.

El tribunal considera probado el delito de intrusismo ya que la condenada, nombrada "coordinadora" del centro, careciendo de la titulación pertinente y no formando parte por tanto del obligatorio registro profesional en el Colegio Oficial de Enfermería (COIBA), realizaba todo tipo de actividades que son competencia de las enfermeras, incluyendo la administración de medicación inyectable, la colocación de sondas o la extracción de sangre para analítica.

El tribunal ha establecido en ocho meses la multa para la persona condenada, tras la aceptación de la sentencia penal condenatoria de conformidad por su parte.

El Colegio Oficial de Enfermería de les Illes Balears (COIBA) cumple así con su responsabilidad de defensa de los intereses no solo de la profesión y del colectivo enfermero al que representa, sino también de los derechos de la ciudadanía en lo que al ámbito de la salud se refiere.

En los casos de intrusismo cobra especial relevancia la seguridad de las personas atendidas, no solo por los cuidados inadecuadamente prestados por la persona no habilitada para ello, sino también por todos los cuidados y atenciones que la persona necesita y a los que tiene derecho, pero no recibe, con lo que ello supone de riesgo para su salud al ser atendida por un empleado sin la capacidad ni habilidades para hacerlo.



Certificado de colegiación como garantía



Ante el enorme riesgo que supone para la salud de las personas el intrusismo profesional, cada vez más frecuente y complicado -ya que en algunos casos se llegan a exhibir titulaciones falsificadas-, el Coiba recuerda a todas las empresas sanitarias que requieran enfermeras la importancia de exigir el certificado de colegiación, único medio de garantizar la titulación profesional.

En caso de duda o sospecha de ser atendido por un profesional no cualificado, cualquier ciudadano, empresa o entidad puede comprobar en el buscador público de la web colegial si esa persona está colegiada -como es preceptivo- o no. El buscador de enfermeras colegiadas en Balears se encuentra aquí: https://www.infermeriabalear.com/buscador_colegiados.php?lan=1 .

En caso de no figurar en dicho registro, conviene ponerse en contacto con el colegio profesional para esclarecer, o incluso denunciar, la situación en el teléfono 971.462728.