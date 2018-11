Més per Mallorca

El PSM copa los puestos de salida en las primarias de Més Més per Mallorca

Las primarias de Més per Mallorca han confirmado el control absoluto de la coalición del sector nacionalista representado por los afines del PSM y que lidera Miquel Ensenyat, ya que han copado los principales puestos de salida en detrimento del sector más ecologista que representan los de Iniciativa Verds de Fina Santiago. El actual portavoz del Parlament, Josep Ferrà, será el número tres de la lista, mientras que el número cuatro lo ocupará la actual secretaria de la Cámara Autonómica, Joana Aina Campomar. El cinco será Joan Mas, también ligado al PSM y ex secretario general de Unió de Pagesos. Hay que recordar que el número seis está reservado para Esquerra Republicana. La primera no vinculada al sector nacionalista será la actual directora del Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach, que le ha tocado el puesto número ocho y se la considera una persona vinculada a Iniciativa y a Fina Santiago.

Hay que recordar que este fin de semana de primarias se debían elegir los integrantes de las candidaturas del puesto tres hacia abajo, ya que en junio se eligieron los dos primeros en el Parlament, Miquel Ensenyat y Fina Santiago, y del Consell: Bel Busquets y Guillem Balboa.

En el Consell, el llamado sector "pesemero" también ha capitalizado los principales puestos con opciones de salir. Es el caso de la ex alcaldesa de Petra, Caterina Mas, que será la número tres y el conseller de Medio Ambiente del Govern, Vicenç Vidal, que le ha tocado el puesto número cuatro. El cinco será para la alcaldesa de Búger, Liniu Siquier, y el seis para el alcalde de Montuïri, Joan Verger. La sorpresa en el Consell es que caen a puestos con escasas posibilidades de salir el conseller insular de Cooperación Local y candidato al Consell en 2011, Joan Font; y especialmente la actual portavoz de Més en la institución insular, Mercè Bujosa. El primero podría ocupar el puesto ocho y Bujosa el nueve.

En Cort la sorpresa ha sido el ascenso del actual edil de Cultura, Llorenç Carrió, que será el número tres detrás de Antoni Noguera y de Neus Truyol. Catalina Trobar ocupará el puesto número cuatro y Miquel Àngel Contraras el cinco.

Esta mañana se ha sabido que el actual alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha sido elegido por la militancia de Més como candidato a reeditar la alcaldía con el 92,5% de los votos. Noguera ha tenido 20 votos en contra y 694 a favor de los 750 emitidos por los simpatizantes y militantes. También ha habido 8 votos en blanco y uno nulo. Se habían apuntado para votar más de 1.900 personas a las primarias de Palma y solo acudieron a las urnas 750. Noguera era el único aspirante que se presentaba a ser candidato de Més al ayuntamiento de Palma.