Juan Gérvas: "El beneficio de la vacuna de la gripe es nulo, no disminuye la mortalidad ni su propagación"

P Participa en la I Jornada Salut de la Dona a Balears, ¿qué patologías más prevalentes de este género están peor atendidas en la sanidad pública?

R El Sistema Nacional de Salud funciona generalmente bien, la atención biológica es excelente. Lo que falla es la atención psicosocial y los aspectos humanos. Los tiempos de espera, la calidez humana de la asistencia, la atención al detalle. En definitiva, hay que evitar dar una atención deshumanizada.

P ¿Cómo explica entonces las frecuentes cartas de pacientes agradeciendo el trato recibido por el personal sanitario?

R Creo no reflejan la media, que es la inmensa mayoría. Solo se hacen públicas las opiniones de los que consideran que han sido muy bien atendidos y las de los que lo han sido muy mal. Ya está bien de hablar de decisiones compartidas cuando en realidad se trata de que el paciente acepte lo que diga el médico.

P En alguna ocasión se ha declarado contrario al aborto. En esta comunidad hay muchas interrupciones voluntarias del embarazo, ¿qué habría que hacer en su opinión para reducirlas?

R La ley del aborto es necesaria, pero al mismo tiempo hay que aceptar que es un fracaso. En varios países del mundo se realizó un experimento dejando un bebé robot en manos de adolescentes para que conocieran de primera mano los inconvenientes que supone ser madre. Y en Australia, único país que evaluó los resultados, el experimento fracasó, crecieron los embarazos.

P ¿Qué solución ofrece?

R Compensar la maternidad como hacen en los países nórdicos donde conceden a la madre dos años de baja maternal y hasta 60 días al año de permisos por enfermedad de su hijo hasta que este cumpla doce años. Y ayudas cada mes.

P ¿Cuál es el problema aquí?

R El problema es que en España las mujeres no pueden tener los hijos que quieren ni a la edad que quieren. A diferencia de aquí, en Suecia ser madre no implica tener que destruir tu carrera personal ni profesional.

P Algunas mujeres de Mallorca denunciaron el maltrato y la incredulidad que sufrieron por parte de profesionales sanitarios al denunciar el calvario que les estaba haciendo pasar el Essure...

R Sí, la mujer sigue siendo tratada como si fuera defectuosa cuando los procedimientos ginecológicos le provocan efectos adversos. Le siguen llamando histérica como en el siglo XIX pero doscientos años después. Las alteraciones del suelo pélvico se han reparado con unas mallas que en ocasiones cortan y rompen la vagina lo que, aparte de los dolores, impiden tener relaciones vaginales satisfactorias.Conozco una anécdota de un médico que le recomendó a una paciente que, si era así, que ¡tuviera sexo anal!

P ¿Por qué no se informa a las mujeres de que los abortos espontáneos son más frecuentes de lo que se cree?

R Sí, es cierto, son muy comunes. Uno de cada tres embarazos acaba en un aborto espontáneo. Y las intervenciones tras ellos son muy agresivas. Una mujer de 20 años tiene una fertilidad del 85% mientras que en una de 40 el porcentaje se reduce hasta el 5%. Eso debería saberlo cuando retrasa la edad de ser madre. En España ya estamos rozando la primera maternidad a los 35 años. Y si es voluntariamente decidida no pasaría nada. El problema radica cuando el retraso es social, impuesto por las circunstancias.

P ¿Qué opina de la maternidad subrogada?

R Que es una forma moderna de esclavitud que solo toleraría en casos muy excepcionales y ante la que el feminismo ha tenido una buena respuesta. Lo que no se sabe es que parte del adn y de las células del feto pasan a la madre durante el embarazo y le cambian para siempre, le dejan una huella biológica.

P ¿Y de la vacuna del virus de papiloma humano?

R Que promoví una moratoria para ella desde el año 2009 que fue apoyada por la mitad de los catedráticos de Salud Pública de este país. Con esa moratoria ahora tendríamos una vacuna mucho más efectiva, con hasta 9 virus en lugar de los 4 que lleva ahora.

P ¿Y sobre la de la gripe cuya campaña de vacunación acaba de comenzar?

R Que su beneficio es nulo, no tiene ningún impacto sobre la mortalidad ni disminuye la propagación del virus. Por eso también soy contrario a que se inste a los profesionales sanitarios a ponérsela. En EEUU les obligan y allí se vacunan hasta 150 millones de personas sin ningún impacto sobre la mortalidad. Aunque esa es una variable que ellos no evalúan. Solo miden los efectos de la vacuna en la disminución de las consultas por gripe.

P Entonces, ¿por qué la recomienda la OMS y se pone en multitud de países?

R Por una cuestión de intereses. El paciente se siente protegido; el Gobierno, protector; el médico, más poderoso, y la industria farmacéutica obtiene sus beneficios.

P ¿No es un fármaco eficaz?

R No, no tenemos una vacuna de gripe que funcione, es muy defectuosa y sus efectos solo duran cuatro meses. Te dicen que hay que ponérsela cada año porque el virus muta y esto no es verdad.

P ¿Es contrario a las vacunas?

R ¡Ni mucho menos! Me da pena lo de la vacuna de la gripe porque desacredita a otras vacunas que son esenciales como la de la polio, la difteria o la rabia. Si te muerde un murciélago y no te ponen la vacuna de la rabia, estás muerto.

P ¿Cómo mejoraría las listas de espera de la sanidad pública?

R Haciéndolas inteligentes. Te pondré un ejemplo. En Nueva Zelanda un paciente que espera operarse de cataratas no lo hace mucho si corre el riesgo de quedarse ciego. Ahora bien, si está en el inicio del proceso puede esperar un año sin ningún problema. Y esto es aplicable a todas las enfermedades. Así serían unas listas de espera comprensibles. También tendrían que ser transparentes para evitar que un médico cuele a un familiar. Y deberían estar controladas por comités en los que también participaran legos que vieran que, por ejemplo, es más necesaria una prótesis de cadera para una anciana que vive en el quinto piso. Que no siguieran solo criterios médicos.

P El Govern va a eliminar el copago farmacéutico de los pensionistas. ¿No le parece un agravio frente a los activos que sí pagan?

R Todos los tratamientos efectivos deberían ser gratuitos para todo el mundo sin distinción, incluso para los ricos, a los que debemos ganarnos para la sanidad pública. El Gobierno debería atreverse, como ha hecho Francia, a ahorrarse 500 millones de euros anuales en tratamientos inútiles para el alzheimer y destinarlos a gasto social.

P Recuérdeme para terminar las verdades sanitarias que ha divulgado que más han escocido.

R La primera sería la de que los pacientes se han convertido en el combustible del sistema sanitario, se ha dejado de responder a las verdaderas necesidades para crear necesidades. Otra la de que no vayas al médico salvo caso de necesidad, los chequeos son inútiles. Y, por último, que los médicos no salvamos vidas. Cambiamos la causa de muerte, prolongamos la vida o añadimos calidad a ésta. Pero no salvamos vidas. Todo el que nace, muere.