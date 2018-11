Protesta del Turno de Oficio de Baleares por el millón que le debe Justicia

El ministerio de Justicia adeuda un millón de euros a los más de 700 abogados del Turno de Oficio de Baleares, que llevan desde junio sin cobrar sus emolumentos por un conflicto entre el departamento dirigido por la fiscal Dolores Delgado y el Consejo General de la Abogacía, a cuenta de los pagos a letrados de asistencia gratuita que defienden a acusados del caso Gürtel. Los abogados de las islas realizarán el próximo martes, a la una de la tarde, concentraciones de protesta contra Justicia en sus sedes de Palma, Menorca, Inca y Maó.

Según ha explicado Martín Aleñar, decano del Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), el malestar entre la abogacía balear es profundo, dado que Justicia "ha incumplido sus reiteradas promesas de que se iban a pagar a los letrados de oficio de manera puntual y sin problemas y tampoco está dispuesto a retribuir a la Justicia Gratuita, que es un ejemplo internacional de buen funcionamiento, de una manera digna y proporcionada a todos los servicios que prestan los abogados del Turno de Oficio".

El Ministerio lleva días anunciando al Consejo General de la Abogacía de que en breve se van a pagar los atrasos del Turno de Oficio y que las partidas ya se han desbloqueado, pero lo cierto es que los 700 profesionales que en las islas asisten a personas sin recursos en todos los órdenes jurisdiccionales no cobran desde junio y el mes de octubre parece que tampoco lo van a percibir en plazo.

Martín Aleñar, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a Carmen López, ha señalado que Justicia había "chantajeado" a la Abogacía exigiendo que los letrados de oficio que cubren el juicio de una pieza de Gürtel devolvieran unas retribuciones que habían sido pactadas por el anterior ministro del PP, Rafael Catalá, y que el actual equipo considera desajustadas. Estos emolumentos son habituales en procesos de especial complejidad y duración que obligan a los abogados de oficio a una dedicación plena, esfuerzo que se compensa con unas retribuciones superiores a las ordinarias.

"Justicia nos dijo que si no se devolvían esas cantidades, no habría pagos para el resto del Turno de Oficio y el Consejo General de la Abogacía ha tenido que poner ese dinero de sus fondos", ha apostillado el decano. Aleñar no ha descartado que el caso acabe en los tribunales.

Aleñar y López se han quejado de que el Turno de Oficio en las Comunidades Autónomas que dependen del ministerio de Justicia está mucho peor remunerado que el que recibe los fondos de Comunidades con competencias en Justiicia, "como Cataluña, Madrid y el País Vasco".

"El Ministerio ha prometido subir los baremos (emolumentos) alrededor del 27 por ciento, pero nosotros queremos que sea con efectos retroactivos a uno de enero de este año y que los baremos, que llevan 20 años sin tocarse, suban más y se adapten a los servicios que prestan los abogados de oficio", ha reclamado Aleñar.