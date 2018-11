Llamada al empoderamiento de las mujeres en ´eWoman Mallorca´

La segunda edición de eWoman, jornada con mujeres que han logrado el éxito en el ámbito empresarial tecnológico, se celebró ayer en el Club DIARIO de MALLORCA con un mensaje de las ponentes: la necesidad de empoderarse en un mundo todavía dominado por los hombres. María Rossich, personal trainer y bloguera; Estefanía Ruiz, especialista en marketing digital de Ecovidrio; María Martín, emprendedora de Redbelion, Patricia López Bravo, directora gerente asistencial de Sanitas, María Cruz Rivera, directora territorial de Caixabank en Balears y Usoa Arregui, fundadora de Cambyo junto a Ignacio Alonso y Alfredo Julià fueron las ponentes del evento organizado por DIARIO de Mallorca y Prensa Iberica y patrocinado por Caixabank y Sanitas, con la colaboración del Consell de Mallorca.

La capacidad de adaptación a los cambios y la necesidad de ser proactivas, dejando de lado la humildad para "hablar y levantar la mano" son algunos de los consejos a las mujeres que expuso la directora territorial de Caixabank en las islas . María Cruz Rivera repasó su carrera profesional e insistió en la necesidad de estar preparada ante los cambios.: "Hay que afrontarlos con ilusión y optimismo, viéndolos como oportunidades y no como problemas". Rivera incidió en la necesidad de "saber buscar el talento entre las mujeres, para que en el banquillo ellas estén como están los hombres, y luego poder elegir al mejor candidato".

"La sociedad no nos permite otra cosa, nos pide que haya más mujeres en los puestos de responsabilidad", afirmó Rivera quien defendió el esfuerzo y el plantearse metas para avanzar profesionalmente, al igual que "aceptar el reto de ser embajadoras de la diversidad".

Patricia López Bayo, desde 2014 directora de zona de Sanitas en Balears hasta el pasado mes en el que fue nombrada directora asistencial de Sanitas en Chile, también explicó su trayectoria y resaltó que sus hijas son "las dos mujeres" que más apoyo le han dado. Por eso les escribió una carta que compartió con los asistentes. "Nadie tiene que darte permiso para ser lo que eres. El amor a una misma es un derecho, no un privilegio" afirma en esta misiva en la que incidió en la importancia de "saber decir que no" para salir adelante. "Di 'no' tan alto y tan fuerte cuando sea necesario que dé significado al 'sí' cuando lo digas", añadió en su carta López Bayo quien sostuvo que en un mundo donde se imponen los avances tecnológicos, "será todo lo humano lo que nos haga triunfar"

María Rossich también relató su trayectoria personal y profesional, sus renuncias, los machismos o micromachismos que encontró hasta que decidió convertirse en emprendedora como entrenadora deportiva para la mujer. "La discriminación más grande de la historia ha sido la de la mujer", sostuvo. "Las dos alas que me dieron mis padres me las quisieron cortar muchas veces. Volad todo lo alto que queráis", pidió a las asistentes.

Estefanía Ruiz resaltó que la clave de su éxito se centra en los verbos "vivir, emocionar, compartir y sentir". Recordó que hace años tuvo "un bajón" y entró "en un bucle infinito de insatisfacción" en un escenario en el que las mujeres deben estar "constantemente demostrando la valía". Entonces descubrió la meditación y empezó a encontrarse a sí misma. "Yo soy lo que soy, hago lo que hago, escribo lo que escribo y siento lo que siento porque otras mujeres me han ayudado. Hay muchas mujeres que brillan pero la sociedad se empeña en apagarlas.Tenemos que ayudarnos para brillar y hacer las cosas con pasión", concluyó.

María Martín, cuya empresa Redbelion se dedica a la organización de eventos culturales y musicales, resaltó que se trata de un mundo controlado por hombres, en el que "el machismo no es nada sutil". Tras presentar un video en el que distintas mujeres del mundo de la música cuentan su experiencia, Martín explicó que en las reuniones de trabajo muchas veces se actúa con ella como si no existiera, hablando solo con su socio. Resaltó que en ocasiones ha debido levantar la voz para hacerse respetar, "algo que si lo hace un hombre se interpreta que es que sabe liderar pero que si lo hago yo es que tengo mala leche". Al final, aprendió a "gestionar todo esto " sin que le afectara. "Debemos empoderarnos", fue su mensaje final .

La directora de DIARIO de MALLORCA, María Ferrer, dio la bienvenida a los asistentes y dejó claro que "ninguna mujer debe renunciar a la promoción profesional o al desarrollo personal" que se proponga. "Debemos creer en nosotras y confiar en que la sociedad avanzará hacia una igualdad real", afirmó. La jornada la clausuró la directora del IBDona, Rosa Cursach, quien animó a las mujeres a ser "proactivas" y "ayudar a otras mujeres"", incidiendo en el "affidamento" de las feministas italianas, es decir, que mujeres que han llegado a "puestos de poder confíen en otras mujeres y estén atentas para que puedan llegar a ocupar también espacios de poder".