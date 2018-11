Juaneda anuncia su intención de despedir a uno de cada cinco empleados de tres de sus empresas

El Grupo Juaneda informó ayer a los sindicatos que integran la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que planteó la semana pasada su intención de despedir a 231 empleados sobre un total de 1.149, uno de cada cinco, de las tres empresas afectadas por la medida: la Policlínica Miramar, la Clínica Juaneda y los servicios centrales del grupo sanitario, según informaron ayer la propia empresa y los sindicatos UGT y CCOO.

El desglose de los despidos planteados por centros sería el siguiente: 124 en la Policlínica Miramar, 93 en la Clínica Juaneda, 14 en los servicios centrales del grupo. Este número de rescisiones de contratos no ha sido acompañado por ningún listado ni de personas ni de categorías profesionales afectadas, recriminó UGT.

No obstante, en el comunicado remitido por la empresa, ésta asegura que "ha entregado una amplia documentación en la que constan informes jurídicos, económicos y de expertos independientes sobre la situación económico-financiera de la compañía y la necesidad de plantear el ERE como medida para salvar la actividad del gsrupo sanitario".

Por su parte, el sindicato UGT ha adelantado que informará al personal afectado y les propondrá movilizaciones de protesta ante la "barbaridad" de despidos planteados por la empresa. Asimismo, asegura que planteará al Govern "la imposibilidad e incompatibilidad de que un grupo que recibe carga de trabajo y por tanto financiación del sector público realice este tipo de actuaciones que contravienen de forma manifiesta las cláusulas sociales de las normas de contratación en el sector público".

Repercusiones asistenciales



Por su parte, CCOO consideró que, pese a las declaraciones realizadas por Juaneda de que el ERE no tendría repercusión asistencial, "la reducción de un 20% de puestos de trabajo no sólo tendrá consecuencias en la calidad asistencial a los usuarios de la sanidad privada, si no también a los usuarios afectados por la concertación de servicios por parte del Servei de Salut" aludidas en el párrafo anterior.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT en Balears, Jordi Crehuet, mantuvo ayer una reunión en Madrid para informar del ERE a los órganos federales y confederales del sindicato en la que solicitó que se informe tanto a los ministerios de Sanidad y de Trabajo sobre el alcance de los despidos que plantea el Grupo Juaneda y para solicitarles su implicación en este caso.

Juaneda asegura por último que ayer entregó a los sindicatos un plan de acompañamiento social concertado con la empresa Randstad para minimizar el impacto del ERE. El contenido y alcance del plan será explicado en próximas fechas por la consultora contratada. La medida, asegura Juaneda, "contempla una atención continuada por un periodo mínimo de seis meses", para ofrecer medidas efectivas para la recolocación de los empleados despedidos.