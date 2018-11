El Govern aumenta en casi 10 millones los fondos para IB3 en año electoral

El ente de radiotelevisión pública de Baleares (IB3) gestionará en 2019, año de las elecciones municipales y autonómicas, un presupuesto de 42,1 millones, lo que representa un incremento del 31 por ciento respecto al año anterior (9,8 millones más), debido principalmente a un remanente extraordinario por la devolución del IVA.

En el marco de este aumento, IB3 invertirá 6 millones de euros para renovación tecnológica y de estudios, con la modernización del sistema digital, la adquisición y montaje de una nueva unidad móvil y reformas en las delegaciones de Menorca, Ibiza y Formentera.

Así lo ha anunciado el director general de IB3, Andreu Manresa, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda para exponer ante los diputados los detalles del presupuesto.

En su intervención, Manresa ha defendido que IB3 es "el medio de comunicación más grande e importante" de Baleares y ha subrayado el "sobreesfuerzo" que implica "la presencia de servicio público" para "ser un espejo de la comunidad".

El presupuesto de IB3 se ha visto incrementado a pesar de que la subvención de la Comunidad Autónoma (31,1 millones) no ha crecido y los ingresos por publicidad (600.000 euros) se han reducido.

Así, el aumento global se explica por la llegada de 10,4 millones procedentes de la devolución del IVA a las televisiones autonómicas.

Respecto a los ingresos comerciales, Manresa ha subrayado que la bajada ha sido general en todo el sector audiovisual español y ha avanzado que prevén implantar nuevas medidas para impulsar la contratación de publicidad.

En cuanto a los gastos, el director general ha destacado los salarios, seguridad social y formación (5,3 millones), con un aumento debido a la integración de siete trabajadores y el incremento de, 1,75 por ciento de las retribuciones de empleados públicos acordado con los sindicatos.

Otros pagos cubren el contrato de informativos (7 millones), gastos estructurales para garantizar la prestación del servicio, cobros por parte de las sociedades de gestión de derechos (como SGAE), cuotas de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), alquiler de sedes, seguridad y servicios de telecomunicaciones, entre otros gastos.

En cuanto a producción propia, se destinarán unos 10 millones de euros a programación de televisión y 1,2 millones de euros a programación de radio. Además, se prevé una partida de un millón de euros para compra de derechos (producción ajena).

Al finalizar este apartado, Manresa ha resaltado que los 42 millones del presupuesto de IB3 representan trabajos para 1.100 personas.



En lo relativo a inversiones, IB3 prevé renovar el sistema de digitalización, que actualmente tiene 12 años, lo que "en edad informática es prehistórico", como ha enfatizado Manresa.

Este 'software' ya no se comercializa, lo que implica que en la actualidad no dispone de mantenimiento, y eso supone "serias limitaciones para todos los formatos" y un "riesgo para la normal emisión", según el director general.

Se prevén renovaciones de estudios de televisión y radio. Manresa ha señalado que ya está en marcha la renovación del Estudio 2, que estaba "obsoleto" y "provoca problemas de calidad"; mientras que el nuevo Estudio 1 se estrenará el 19 de noviembre con nueva programación matinal.

Las delegaciones de Menorca, Ibiza y Formentera también serán reformadas con cámaras y estudios nuevos y se comprará y montará una nueva unidad móvil que permitirá realizar más coberturas en directo.

Con estos cambios, el director general ha defendido que se ha "superado el estado de fragilidad técnica". Lo ha calificado como una "inversión de futuro para consolidar la estructura de IB3 para la próxima generación como mínimo".

Por otra parte, IB3 también prevé en este apartado el pago de la hipoteca "heredada" por la sede de Son Bugadelles.



Durante el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PP, Antònia Perelló, ha acusado a IB3 de carecer de modelo de radiotelevisión pública y ha censurado el "balance muy negativo en cuanto a audiencias". "Más que de fidelizar, tendría que hablar de recuperar audiencia", ha dicho a Manresa.

Perelló también ha cuestionado que el director general haya hablado de imparcialidad, protestando por que no se atendiera a una petición del PP con la que pedía el minutado de aparición de cargos políticos.

A esto, Manresa ha contestado que "la primera piedra" del modelo de IB3 es el "no intervencionismo". Ha defendido que el ente "no es una televisión de partido ni de gobierno" y que "no hay nadie excluido ni vetado".

En cuanto a la petición del minutado, el director general ha sostenido que IB3 no esconde "ninguna información" y ha argumentado que acceder a la solicitud "sería una manera de condicionar la libertad de los periodistas". Además, ha remarcado que lo importante es el contenido y no la cantidad de minutos de aparición.

Desde Podemos, el portavoz, Alberto Jarabo se ha interesado por si se prevé algún proceso de internalización "que pueda tranquilizar a los trabajadores que no son directamente contratados por IB3 y que verán diferencias en su salario, cuando todos hacen este trabajo público".

Por parte de MÉS per Mallorca, Antoni Reus ha celebrado el remanente extraordinario recordando que su partido planteó una propuesta para instar a la devolución del IVA ya que "es un servicio público como cualquier otro".

El diputado de MÉS per Menorca Josep Castells también se ha referido esta cuestión preguntándose si este incremento "será sostenible en el tiempo" teniendo en cuenta los "compromisos de producción" que se puedan contraer en un año "de vacas no tan flacas".

Finalmente, la diputada del PSIB Sílvia Cano ha valorado la producción de "contenidos de calidad" y el hecho de que se haya incorporado la perspectiva de género. También ha valorado la "profesionalidad" de la cobertura que hizo el ente público de las inundaciones en Llevant. Además, ha planteado la posibilidad de, en el futuro, "sacrificar la publicidad con el objetivo de tener una IB3 sin publicidad comercial".