Més se desmarca del Pacto para no apoyar crear una unidad de la UME en Mallorca

Una moción del PP, instando al Govern y al ministerio de Defensa a la creación de una delegación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Mallorca, ha dividido el Pacto de Izquierdas que gobierna en el Consell de Mallorca. Todos los grupos políticos de la institución insular, salvo Més, han votado a favor de la iniciativa. Los nacionalista han optado por abstenerse, lo que significa que no apoyan crear una UME.

El conseller de Més en el Consell, Pere Fuster, ha explicado que elos apuestan por un "cuerpo propio de emergencias potente, bien dotado de medios y que no esté militarizado". Por este motivo han decidido abstenerse. Si bien Fuster ha alabado la actuación de la UME en la tragedia de Sant Llorenç. Mauricio Rovira, portavoz del PP, ha recriminado su postura a Més: "No me parece lógica que si el cuerpo es de aquí lo aceptamos y si es de fuera no". Antoni Amengual de El Pi, también ha apostado por crear un cuerpo propio de emergencias, pero han apoyado la moción, lo mismo que PSOE, Podemos y Ciudadanos. Esta misma moción también se presentó en el Parlament. Entonces Més votó en contra y Podemos se abstuvo.

La moción del PP habla de la importante preparació y dotación de medios de la UM y de que en las islas no existe este cuerpo. Por todo ello instal al Govern a iniciar las negociaciones con el ministerio de Defensa para que la UME se instale en las islas lo antes posible.