Juaneda anuncia que el ERE afectará a 231 trabajadores de una plantilla de 1.149

En el día de hoy los representantes del Grupo Juaneda han trasladado a las organizaciones sindicales que forman parte de la comisión negociadora del ERE que plantea el grupo su intención de despedir un total de 231 personas, ha informado el sindicato UGT mediante un comunicado

El desglose por centros es: 124 en la Policlínica Miramar, 93 en la Clínica Juaneda, 14 en JSP, los servicios centrales del grupo sanitario. Este número no ha sido acompañado por ningún listado ni de personas ni de categorías profesionales.

UGT ha hecho constar la necesidad de aportar los criterios de selección no sólo económicos, sino también de funcionalidad y oportunidad. El sindicato ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para el inicio del correspondiente estudio sobre la legalidad del ERE que plantea el grupo y a realizar todas las actuaciones, que en derecho procedan, para la defensa de las trabajadoras y trabajadores afectados.

El sindicato realizará un proceso de información y consulta con el personal afectado y les propondrá movilizaciones de protesta ante la barbaridad de despidos planteados por la empresa. Por otro lado, la UGT va a plantear al Govern de Illes Balears la imposibilidad e incompatibilidad de que un grupo que recibe carga de trabajo y por tanto financiación del sector público realice este tipo de actuaciones que contravienen de forma manifiesta las cláusulas sociales de las normas de contratación en el sector público.

En el día de hoy, el secretario general de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la UGT en Baleares, Jordi Crehuet, ha mantenido una reunión en Madrid para informar a los órganos federales y confederales del sindicato en la que ha solicitado que se informe tanto a los ministerios de Sanidad y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre el alcance de los despidos que plantea el Grupo Juaneda para solicitarles su implicación en el procedimiento que hoy se ha iniciado.

Por su parte, el sindicato CCOO ha informado de que el próximo lunes los representantes de los trabajadores mantendrán una reunión previa al comienzo de las negociaciones con la empresa que será el próximo día 14 de noviembre.

Por otra parte, este sindicato denuncia que aunque en las declaraciones realizadas en prensa el Grupo Juaneda ha manifestado que no tendría repercusión asistencial y pese a la falta de datos sobre la afectación por servicios, CCOO considera que la reducción de un 20% de puestos de trabajo no sólo tendrá consecuencias en la calidad asistencial a los usuarios de la sanidad privada, si no también a los usuarios afectados por la concertación de servicios por parte del Servei de Salut. Nos vemos avocados a una nueva precarización de la asistencia sanitaria, concluye CCOO.