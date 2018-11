eWoman Mallorca abre con una llamada al empoderamiento de las mujeres

La segunda edición de eWoman, jornada con mujeres de distintos ámbitos que han logrado el éxito en el entorno laboral y tecnológico, ha comenzado esta mañana en el Club DIARIO de MALLORCA con un memnsaje común de las ponentes: la necesidad de empoderarse en un mundo todavía dominado por los hombres. María Rossich, personal trainer y bloguera; Estefanía Ruiz, especialista en marketing digital de Ecovidrio;María Martín, emprendedora de Redbelion y Patricia López Bravo, directora gerente asistencial de Sanita han sido las primeras ponentes de una jornada que continuará con las intervenciones de María Cruz Rivera, directora territorial de Caixabank en Balears y Usoa Arregui, fundadora de Cambyo junto a Ignacio Alonso y Alfredo Julià. El evento lo cerrará la presidenta del IBDona, Rosa Cursach.

La directora de DIARIO de MALLORCA, María Ferrer, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistente destacando el objetivo de DIARIO de MAllorca y Prensa Ibérica de "compartir las experiencias de mujeres que han hecho valer su talento por encima de cualquier otra consideración relacionada con el género". Las ponentes han triunfado profesionalmente en el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, un ámbito que, como ha destacado Ferrer, permite dar "una visibilidad muy importante" de que es posible desarrollarse en el ámbito laboral sin que sea necesario "renuncias de ningún tipo por ser mujer".

"Ninguna mujer debe renunciar a la promoción profesional o al desarrollo personal que se proponga", ha insistido la directora de este periódico quien ha resaltado la importancia de rearfirmar que "debemos creer en nosotras y tener confianza en que la sociedad avanzará hacia una igualdad real".

María Rossich, al igual que el resto de las ponentes, ha relatado su trayectoria personal, sus renuncias, los machismos o micromachismos que encontró en el entorno laboral hasta que decidió convertirse en emprendedora como entrenadora deportiva para la mujer. "Pies para qué os quiero, si tengo alas para volar", ha resumido con la frase de Frida Kahlo su mensaje. "La discriminación más grande de la historia ha sido la de la mujer", ha comenzado Rossich su intervención para repasar una vida profesional que comenzo a los 16 años como entrenadora de gimnasia rítmica. Sus primer trabajo fue en un colegio, en donde según relata entró porque era mujer, es decir, para incluir a mujeres en la plantilla. "Era un departamento solo de hombres. Llegué, dije "buenos días, qué tal" y me contestaron: "no tan bien como tú". Luego me encargaron que fuera a por cafés", ha relatado Rossich. En su trabajo, las medallas que consiguió eran triunfos que se entregaban al director de su departamento, "bastante menos preparado que yo". Cuando quiso ser madre, su pareja le dijo que se tomara dos años "tranquila en casa", que el la mantendría y a los dos tendrían otro hijo. Optó por dejarle y tener sola a su hijo. En su segundo trabajo, la experiencia se repitió. "Duré tres meses", ha explicado. Entonces se abrió camino como personal trainer y bloguera y ha logrado con sus libros, en los que incide en el deporte como instrumento para el crecimiento de la mujer, ganarse la vida y triunfar en su ámbito. "Las dos alas que me dieron mis padres me las quisieron cortar muchas veces. Volad todo lo alto que queráis", ha pedido a las asistentes.

Estefanía Ruiz también ha repasado su trayectoria profesional resaltando que la clave de su éxito se centra en cuatro verbos: "vivir, emocionar, compartir y sentir". Nacida en un entorno familiar en el que sus padres llevaban a la práctica la igualdad, explicó cómo al irse a Alemnania a los 18 años se abrió un blog para comunicar a su familia sus experiencias, en el que quería "mostrar la vida real", que acabó triunfando. "Toda causa tiene un efecto, yo creo en el karma", ha dicho antes de explicar cómo entró a trabajar en Ecovidrio y cómo fue ascendiendo en la empresa aportando las iniciativas relacionadas con esos cuatro verbos. "Hace unos años tuve un bajón y entre en un bucle infinito de insatisfacción. Las mujeres tenemos que estar constantemente demostrando nuestra valía. Entonces descubrí la meditación y con ella empecé a encontrarme a mi misma. No somos felices porque no somos capaces de controlar nuestra mente", ha dicho Ruiz. "Yo soy lo que soy, hago lo que hago, escribo lo que escribo y siento lo que siento porque otras mujeres me han adyudado, porque tengo ejemplo de mujeres que brillan. Hay muchas mujeres que brillan pero la sociedad se empeña en apagarlas.Tenemos que ayudarnos para brillar y hacer las cosas con pasión", ha concluido.

María Martín ha relatado como comenzó su trayectoria profesional, ya que si bien se formó en servicios sociales, se ha dedicado a la organización de eventos culturales y musicales en el que ha creado junto a un socio la empresa Redbelion. En un mundo controlado profesionalmente por hombres, en el que "el machismo no es nada sutil", ha explicado como con su socio no tiene ningun problema en este sentido, pero cuando sale de la "zona de confort" de su empresa se repite muchas veces la misma escena en las reuniones de trabajo. "Cuando llegamos, primero se dirigen a mi y me dicen: "qué mona estas". A partir de ese momento desaparezco, me convierto en una especie de ficus porque solo hablan con mi socio, ni siquiera hay conmigo contacto visual", explica. Resalta que en ocasiones ha debido levantar la voz para hacerse respetar, "algo que si lo hace un hombre se interpreta que es que sabe liderar pero que si lo hago yo es que tengo mala leche". Así, los primeros años pasaba de la "irritación y el estar constantemente a la defensiva por sentirme atacada" a días de "tristeza, de sentirte pequeñita". Al final, aprendió a "gestionar todo esto y que no me afecte, a no entrar en bucles destructivos", ha dicho Martín quien ha presentado un video en el que distintas profesionales del mundo de la música cuentan su experiencia como mujeres en ese ámbito laboral. "Debemos empoderarnos" ha sido el mensaje final de Martín.

Patricia López Bayo, desde 2014 directora de zona de Sanitas en Balears hasta el pasado mes en el que fue nombrada directora asistencial de Sanitas en Chile, tambié ha explicado su trayectoria. Primero en Alemania donde formó una familia hasta que en 2007 decidieron regresar a España. López Bayo ha destacado que sus dos hijas son "las dos mujeres" que máss apoyo le han dado y por eso les escribió una carta que ha compartido con los asistentes. "Nadie tiene que darte permiso para ser lo que eres. El amor a una misma es un derecho, no un privilegio. Implica aceptarse a una misma", afirma en esta misiva en la que incide en la importancia de "saber decir que no, porque no se puede ayudar a nadie si has sucumbido". "Di "no" tan alto y tan fuerte cuando sea necesario que dé significado al "sí" cuando lo digas", añade en esta carta. López Bayo ha acabado su intervención haciendo una llamada a utilizar "las poderosas armas" de la mujeres aprendiendo "a gestionar un mundo interno de emociones" llevandolo al ámbito profesional.En un mundo donde se imponen los avances tecnológicos, "será todo lo humano lo que nos haga triunfar" en ese escenario, ha afirmado López Bayo.

La jornada, organizada por Diario de Mallorca y Prensa Iberica y patrocinada por Caixabank y Sanitas, con la colaboración del Consell de Mallorca, acabará con la entrega de premios eWoman 2018.