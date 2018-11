El Consell no permite intervenir a los antiautopista en el pleno

El Consell de Mallorca no ha dejado intervenir a los antiautopista en el pleno de hoy. Mariano Reaño, presidente de Amics de la Terra y miembro de la Plataforma Antiautopista se ha presentado hoy para participar en el pleno del Consell portando una plano de grandes dimensiones donde se puede ver el impacto de la autovía entre Llucmajor y Campos. También había miembros del GOB que querían explicar su postura, pero el reglamento del Consell solo permite la intervención de entidades en el apartado de mociones, no en el de preguntas, según explicó el presidente Miquel Ensenyat.

"Ne me han dejado intervenir por la interpretación muy estricta del reglamento y es que al Consell no le interesa que nosotros podemos hablar, ya que dentro del propio Pacto hay importantes divergencias sobre este proyecto que se ha demostrado que no es la carretera de la muerte como han querido vender desde el Consell", ha asegurado Reaño.

Por otra parte, el portavoz del PP, Mauricio Rovira, ha preguntado a la consellera de Territorio, Mercedes Garrido, los motivos por los cuales no han hecho un acto público del inicio de las obras de la autovía entre Llucmajor y Campos: "Lamentaría que no lo hicieran por miedo a las protestas de los antiautopista y también lamentaría que fuera porque no quieren sacar pecho del proyecto. Garrido ha negado los dos motivos: "No se ha hecho acto simplemente porque no acostumbramos a hacerlos. Solo se organizó el del enlace de Lloseta porque así lo pidieron desde el municipio. De todas formas, podemos organizar una visita de obras sin tener ningún tipo de problema", aseguró Garrido.