Pons asegura que sin plan de contingencia el apagón en Menorca habría durado 5 días

El conseller de Territorio y Transporte, Marc Pons, negó ayer las afirmaciones de PP y Més per Menorca, que denunciaban la inexistencia de un plan de contingencia ante el apagón a causa de un cap de fibló en Menorca, y llegó a defender que gracias a cómo se actuó se pudo restablecer en dos días el suministro. "La previsión no era de 53 horas, era de cinco o seis días", aseguró Pons.

El conseller concluyó así la batería de preguntas sobre la gestión de la crisis por el apagón que afectó a cerca de 40.000 personas en Menorca tras el paso de un cap de fibló por la isla, planteadas por el PP y por Més per Menorca. Para los populares, en esta crisis "se ha puesto en evidencia la incapacidad, negligencia y falta de previsión del Govern", que rechazaron que el conseller descargará responsabilidades hacia el Gobierno central: "Usted tenía potestad para evitar lo que ha pasado en Menorca", señaló el parlamentario del PP Antoni Camps. Desde Més per Menorca, su portavoz, Nel Martí, señaló que "lo que ha quedado en evidencia es que el sistema eléctrico en Menorca es muy precario" y denunció que no hay un un plan de contingencia "específico" para la isla. Martí recordó que PP y PSOE rechazaron una enmienda para hacer una inversión de 200 millones en el sistema eléctrico en Menorca y defendió que los 59 generadores que se han llevado por la crisis deberían quedarse en la isla.

"Sí hay un plan específico para Menorca", defendió el conseller, que aseguró que "las medidas del plan de contingencia han funcionado" y señaló que sin plan "la previsión no era de 53 horas, sino de cinco o seis días". Pons señaló que hubiera sido aún menos si el Gobierno hubiera aceptado incluir que hubiera generadores de forma permanente en Menorca.