El Govern prevé que a principios de 2019 entren las primeras familias en los 695 pisos vacíos

El Govern prevé que a principios de 2019 puedan entrar ya las primeras familias en los 695 pisos vacíos desde hace más de dos años de bancos, inmobiliarias y fondos de inversión registrados. El conseller de Territorio responsable de Vivienda, Marc Pons, explicó ayer que actualmente ya se está tramitando el decreto que obligará a los grandes propietarios de estas viviendas a cederlas a la administración para alquiler social y que en enero ya estará aprobado “para obligar a las entidades financieras sí o sí” a la cesión. A partir de ahí, y una vez habilitadas para entrar a vivir, podrán alojarse sus primeros inquilinos, algo que Pons confió que sea en el primer trimestre de 2019.

El conseller Pons se pronunció sobre las 859 viviendas vacías desde hace más de dos años en manos de 45 grandes tenedores registradas en Balears (695 en Mallorca) a preguntas del Partido Popular y de Podemos. Según el conseller, el decreto que desarrollará la Ley de Vivienda y que obligará a que estas viviendas declaradas sean cedidas para su uso social está en estos momentos a exposición pública y que en enero de 2019 entrará en vigor. Pons explicó que mientras se tramita el decreto, desde su departamento cruzarán los datos de ubicación de estas viviendas con la demanda existente de alquiler social.

El conseller contestó así al PP, que cuestionó el anuncio del Govern del registro de las 859 viviendas, recordando que estas viviendas "aún no están inscritas porque no existe aún el registro". "No están cedidas aún", quiso que quedara claro la diputada del PP Sandra Fernández, que reprochó a Pons que "a día de hoy no puede pedir la cesión de forma obligatoria, solo voluntariamente".

Desde Podemos, el diputado Aitor Morràs reclamó inspecciones para evaluar si estas 859 viviendas vacías son habitables y para hacer aflorar más viviendas vacías que no hayan sido declaradas por bancos o fondos buitre. "Entendemos que éstas no son más que una mínima parte de todas las viviendas vacías que hoy", valoró el parlamentario de Podemos.

4,5 millones para reformarlas



El conseller ya informó el día que se presentaron los resultados del registro que se ha hecho ya una reserva presupuestaria de 4,5 millones de euros para adecuar las viviendas con las actuaciones necesarias para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Al menos, todas aquellas en las que resulte rentable acometer esta inversión, matizaron fuentes de la Conselleria.