Escarrer: "El optimismo con el mercado británico me asusta"

"El optimismo con el mercado británico me asusta". Gabriel Escarrer, con las cifras sobre la mesa– "ojo, no son de Meliá", acota– sobre cómo se van comportando las reservas para el verano 2019, muestra la otra cara de las previsiones del mercado emisor británico, las que de verdad importan, las de la próxima temporada alta en Balears. "No son positivas". Menorca cae un 3%, Eivissa un 1% y Mallorca crece "cero". El vicepresidente y consejero delegado de Melia Hotels International brindó ayer más datos en la feria de Londres, en el estand del grupo: las reservas de los británicos a Turquía crecen un 69%. A destinos del suroeste del país como Antalya un 75% y a Dalaman la cifra se dispara: un 125%.



Varapalo



Un varapalo para las felices previsiones que se hacen estos días desde la World Travel Market sobre la temporada invernal y la llegada de turistas británicos al archipiélago. A Turquía le sigue Egipto, se prevé una subida en las reservas del 74%. Y seguimos con los competidores: Bulgaria, 25%, más, Croacia, 8% y Grecia, 7%.

Una de cal y otra de arena de boca del hotelero mallorquín: "El pueblo británico es de tradiciones y el sentimiento de lo bien que se siente en España no va a cambiar tan fácilmente". Estas declaraciones las hace mientras vaticina que "por el bien de la Unión Europea y del Reino Unido se va a optar por un brexit blando". Eso sí, le preocupa la fluctuación de la libra; por "si se devaluá muchísimo". No ve más nubarrones de los que flotan en torno a las negociaciones de los socios europeos con el Gobierno de Theresa May.



Tercer hotel en Londres



Ayer mismo la compañía de la familia Escarrer anunciaba su tercer hotel en la capital británica, que comenzará a operar en diciembre y tras su reforma se llamará Meliá London Kensignton.

Le servirá para seguir dando a conocer su marca en su mayor mercado emisor internacional. Y otro establecimiento más, también el tercero en Tanzania, en la ciudad de Arusha. Los dos hoteles son propiedad de Albwardy Investment, su socio internacional también en Emiratos Árabes, Tanzania y Argentina.

Mirando para casa, Escarrer ve una clara vocación por invertir en las zonas turísticas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y una gran piedra en el zapato: "Hay incertidumbre política y los presupuestos no van a salir".