El PP sube el tono por la riada en Sant Llorenç y Cladera les acusa de "usar a las víctimas"

La tregua política por la torrentada del Llevant ha llegado definitivamente hoy a su fin. El PP ha elevado el tono de sus críticas contra la gestión de la catástrofe por parte del Govern. La portadavoz adjunta de los populares, Marga Prohens, ha cuestionado que no se cerraran carreteras cuando ya circulaban vídeos de la riada, que se colapsaran las líneas del 112 y que la consellera no haya facilitado a los partidos el registro de emergencias, el CAD. La consellera Catalina Cladera ha acusado al PP de "oportunismo político" y de "utilizar a las vícitimas".

"¿Cómo puede ser que los servicios de emergencia no actuaran cuando se les informa que hay personas en el torrente?¿Que no se cerraran carreteras cuando ya había vídeos de coches arrastrados en los torrentes? ¿Que llames al 112 y te digan que las líneas están colapsadas?", ha pronunciado Prohens citando las palabras de una afectada por la riada, para pasar a pedir a la "todavía" -en palabras de la popular- consellera Catalina Cladera, responsable de emergencias, si no cree que "es momento de entregar el CAD", el registro de emergencias. "Siguen sin pasarlo y será porque esconden algo", ha apuntado Prohens, que ha acusado a la consellera de "perder su credibilidad".

"En el incendio de Andratx del 2013 el Govern del PP se negó a pasar el CAD alegando protección de datos", se ha defendido Cladera, que ha asegurado que su departamento ha pedido un informe jurídico para saber qué información pueden facilitar a los partidos. Sobre las incidencias en el 112 y el informe previo sobre la falta de efectivos, la consellera se ha escudado en que se trata de "problemas estructurasles que no vienen de ahora" y que "no se puede establecer un nexo causa-consecuencia entre el 112 y la catástrofe". "Hemos aumentado el presupuesto del 112 un 24 por ciento", ha acabado apuntando Cladera.

Prohens ha respondido con dureza preguntando a la consellera "cómo puede ser tan fría" ante las palabras de las víctimas y "no hacer ninguna autocrítica". "La información facilitada no cuadra, no cuadran las horas", ha cargado la parlamentaria popular. "Ya ha reconocido que hay cosas que deben mejorarse", ha replicado finalmente Cladera, que ha acusado al PP de "utilizar a las víctimas" de la catástrofe para hacer "oportunismo político".