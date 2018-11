La oposición no logra que Armengol garantice que este mes habrá un acuerdo para el REB

Los líderes del PP y El Pi, Biel Company y Jaume Font, no han conseguido esta mañana en el pleno del Parlament que la presidenta del Govern, Francina Armengol, garantice que este mes se cerrará un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para el REB, como dijo en el pasado debate sobre el estado de la Comunidad. A pesar de la insistencia de Company y Font para que aclarara cómo se encuentran las negociaciones, Armengol no se ha salido del mensaje oficial de que el Govern "sigue negociando" con la previsión de que haya un acuerdo este mes, pero sin garantizar que sea así. "Negociamos y seguiremos negociando hasta tener el REB necesario para Balears", ha dicho Armengol.

Los líderes de la oposición han emplazado a Armengol a aclarar si las informaciones de Diario de Mallorca respecto a que la ministra Montero daba por enterrado el REB que reivindica Balears eran correctas. La presidenta no lo ha desmentido en ningún momento, argumentando que, cuando se negocia, las explicaciones se dan cuando llega el resultado. "Las negociaciones no se radian, sino que se hacen, se cierran y se explican", ha dicho a Font quien le ha instado a que dijera con claridad si en efecto la ministra había comunicado al Govern su rechazo.

La falta de respuesta concreta por parte de la jefa del Ejecutivo ha hecho que Font concluyera que se trataba de un "reconocimiento de que hay dificultades" para alcanzar un acuerdo. "Si sigue negociando y estamos ya a 6 de noviembre es que el tema no está lo suficientemente maduro para decir que habrá un acuerdo este mes", ha resaltado Font sin que Armengol se lo negara.

Company ha repasado los titulares de las informaciones de este periódico para lanzarle una pregunta concreta: "¿Es o no es verdad? Si contesta a esto nos dejaría tranquilos". Tampoco ha logrado una respuesta. El líder del PP ha afirmado que "la gente empieza a no fiarse ni de usted ni de su Govern" y le ha instado a convocar la ponencia parlamentaria sobre el REB para explicar en qué estado están las negociaciones y a "ir a la Moncloa a decirle a Pedro Sánchez que Balears no puede esperar más".

En su respuesta, Armengol ha atacado duramente a Company, al que ha recordado que fue conseller del anterior Govern de José Ramón Bauzá quien, al final de la pasada legislatura, pactó con el Gobierno central un REB de mínimos sin consensuarlo en Balears. "Esa es su herencia y su credibilidad. De aquellos polvos, estos lodos", ha espetado a Company tras defender que el Govern del Pacto sí ha afrontado desde el principio de la legislatura este asunto como "un tema de Estado" para lograr un buen REB y dejar claro que en las negociaciones con el exministro del PP Cristóbal Montoro "se había avanzado pero sin llegar a cerrar un acuerdo".

"Ahora hay un calendario para un tema de Estado en el que es necesario el acuerdo de todos. Le pido responsabilidad y lealtad, no haga política de partido con este tema", ha dicho a Company.

Poco antes la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, había contestado a la diputada de Ciudadanos, Olga Ballester, en el mismo sentido. "Le pediría un poco más de lealtad, responsabilidad y estar junto al Govern cuando negocia un tema como este", ha dicho Cladera a Ballester a la que ha instado a garantizar que, cuando se alcance un acuerdo con el Gobierno central, Ciudadanos lo apoyará en su tramitación e las Cortes.

En su pregunta a Cladera la diputada de Ciudadanos ha afirmado que si son ciertas las informaciones de este periódico, que la consellera no ha desmentido más allá de insistir en que se sigue negociando, "su partido (el PSOE) les desdice, llama mentirosas a usted y a Armengol y se destapa su engaño a todos los ciudadanos de Balears". Ballester ha añadido que "ante las demoledoras informaciones" de Diario de Mallorca, "indigna el silencio y la indiferencia" de la consellera y la presidenta.