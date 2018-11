El Govern prevé alojar los primeros inquilinos en las 859 viviendas vacías a principios de 2019

El Govern prevé alojar los primeros inquilinos en las 859 viviendas vacías en el primer trimestre de 2019. El conseller de Territorio responsable de Vivienda, Marc Pons , ha explicado que actualmente ya se está tramitando el decreto que obligará a los grandes propietarios de estas viviendas cederlas a la administración para alquiler social y que en enero ya estará aprobado "para obligar a las entidades financieras sí o sí" a la cesión.

El conseller Pons se ha pronunciado sobre estas 859 viviendas vacías en manos de 45 grandes tenedores a preguntas del Partido Popular y de Podemos. Según el conseller, mientras se tramita el decreto, desde su departamento cruzarán los datos de ubicación de estas viviendas con la demanda existente de alquiler social.

Los populares han cuestionado el anuncio por parte del Govern señalando que estas viviendas "aún no están inscritas porque no existe aún el registro". "No están cedidas aún", ha destacado la diputada Sandra Fernández que ha reprochado al conseller que "a día de hoy no puede pedir la cesión de forma obligatoria".

Desde Podemos, el diputado Aitor Morràs ha pedido inspecciones para evaluar si estas 859 viviendas vacías son habitables y para hacer aflorar más viviendas vacías que no hayan sido declaradas por bancos o fondos buitre.