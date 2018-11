Radio en directo en el bus de la EMT

, emitió este sábado por la noche su programa a bordo de la, con lo que es la primera vez en la historia de la radio balear y de laque se realiza un programa radiofónico en directo en el interior de un autobús municipal.

Según aseguró ayer el ayuntamiento de Palma, institución organizadora de esta actividad, el programa formaba parte del calendario de actividades de la Semana Europea de Movilidad 2018, que comenzó el pasado mes de septiembre a través del Área de Movilidad del Ayuntamiento y que finalizó el día de Todos los Santos.

El programa, que presenta un carácter de divulgación histórica a la hora de ofrecer informaciones amenas relacionadas con crímenes, misterios y apariciones fantasmagóricas, se desarrolló de forma completa entre las 22.00 y las 23.00 horas. Los locutores, Chema Font y Borja Rigo, narraban a los oyentes radiofónicos y al público presente todo el paisaje que se veía a través de las ventanas del autobús. También pasaron por las barriadas del Nou Llevant, la Soledad, Son Canals, Hostalets, Son Fortesa, Son Oliva, el cementerio, Son Cotonet, etc., donde explicaban algunas anécdotas históricas macabras o breves capítulos de Palma.



Un "reto"

Arrancaron desde las instalaciones de IB3 Ràdio, en la calle Manuel Azaña, donde la misma línea 29 tiene parada. El bus se llenó con alrededor de 40 personas, que se apuntaron a la cita a través de las redes sociales. Ante esto, el consistorio se plantea futuras colaboraciones del programa de radio con las instituciones públicas.

No es la primera vez que Font de Misteris colabora con el Ayuntamiento, puesto que el programa ha estado presente en todas las ediciones de la Semana de Movilidad desde 2015. No obstante, el ayuntamiento de Palma calificó el directo del sábado por la noche como un "reto", no solo a nivel técnico, sino también por implicar la red de transportes públicos "como una manera de conocer la ciudad y sus rincones".