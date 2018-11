Armengol tendrá que dar mañana la cara en el Parlament por el REB entre críticas de la oposición a Cladera

La presidenta del Govern, Francina Armengol , deberá responder mañana en el pleno del Parlament sobre las negociaciones por el REB, un asunto sobre el que le preguntará toda la oposición y al que sus socios de legislatura, Més y Podemos, prestarán especial atención. Las informaciones desveladas por DIARIO de MALLORCA sobre el rechazo de la ministra Montero a la propuesta balear han provocado esta postura en bloque de la oposición, con la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, en el punto de mira por este asunto y por la

Armengol, quien en un principio no iba a acudir al pleno de mañana por encontrarse en la World Trade Market de Londres, ha adelantado finalmente su regreso, por lo que los partidos de la oposición han modificado las preguntas que pensaban formular a consellers con el fin de pedir explicaciones directamente a Armengol.

El REB será la cuestión que planteará el líder del PP, Biel Company, a la presidenta ante "la nula capacidad de Cladera para gestionar" este asunto, según ha resaltado esta mañana la diputada popular Nuria Riera. "Es un tema de Estado en el que se ha puesto en evidencia la incapacidad de gestión y negociación", ha insistido Riera quien ha emplazado a Armengol a actuar "con transparencia".

El líder de El Pi, Jaume Font, también ha instado a Armengol a "dejar de jugar con el mantra de un REB que luego no avanza" y aclarar cómo están realmente las negociaciones. "¿Tendremos o no tendremos REB?", es la cuestión que Font considera que Armengol debe responder y si no lo hace con claridad, aumentará "la desconfianza".

Ciudadanos también preguntará en el pleno a Armengol por este asunto y le exigirá que "diga en qué fecha de este mes se aprobaría" el REB, según ha resaltado la diputada de Cs, Olga Ballester. "Exigiremos a Armengol que actúe con lealtad y con verdad, porque hasta ahora no ha hecho ni lo uno ni lo otro", ha dicho Ballester.

Mientras, los socios de legislatura del PSIB han dejado claro que están pendientes de los pasos que de la presidenta. Josep Ferrà, portavoz parlamentario de Més (partido que integra el Govern junto con los socialistas), ha afirmado que Armengol "sigue teniendo la máxima confianza" de su partido, "pero también la máxima exigencia, tanto con el REB como con los presupuestos generales del Estado" para alcanzar un buen acuerdo con el Gobierno central. Laura Camargo, presidenta del grupo parlamentario de Podemos, ha considerado un "buen paso" que Armengol "haya decidido tomar las riendas de las negociaciones de manera directa con Pedro Sánchez en vez de hacerlo con intermediarios".



Riada de Sant Llorenç

Así, de una manera u otra, todos dan por hecho que Cladera no ha logrado llevar a buen puerto las negociaciones. A ello se une, en lo que se refiere a la consellera, los datos sobre la gestión de la catástrofe del día 9, entre otras cuestiones que la han colocado en el punto de mira, como la paralización de las oposiciones al cuerpo auxiliar de la Comunidad por parte del TSJIB o las movilización de los bomberos.

Mañana en el pleno la consellera deberá responder a cuestiones relacionadas con la riada. "Si para mañana Cladera aun es consellera, le preguntaremos por transparencia, ya que ha dicho cosas que no son ciertas y se ha quedado sin credibilidad", ha dicho Núria Riera en referencia a la petición de dimisión que ya lanzaron los populares la pasada semana por la gestión de la catástrofe del día 9.

Ciudadanos también ha arremetido contra la consellera y ha registrado esta misma mañana en el Parlament la petición de que se cree una comisión de investigación "sobre el funcionamiento del servicio de emergencias 112 a partir del 1 de enero de 2006". Riera ha afirmado que, si bien los populares no son muy partidarios de las comisiones de investigación, la apoyarán si el el Govern no da explicaciones. "Sería triste que hubiera que llegar a eso", ha dicho la diputada popular.

Font, por su parte, ha rechazado esta propuesta de Ciudadanos al considerar que es necesario que Cladera de explicaciones pero con el objetivo de "buscar soluciones" a los problemas. "El Pi y Ciudadanos somos la noche y el día, unos piensan en cómo atacar al que está tocado y otros en cómo solucionar los problemas", ha dicho el líder de El Pi.

El socialista Vicenç Thomàs, mientras, ha defendido a la consellera de Hacienda y ha criticado a la oposición por utilizar lo ocurrido en la catástrofe del día 9 como "arma de confrontación política". Respecto a todos los frentes abiertos que tiene Cladera, ha afirmado que tiene en su departamento "competencias importantes" y que "es cierto que ha habido coincidencias que la han puesto en primera línea", pero se ha mostrado "convencido" de que Cladera "no parará para llevar a buen puerto cada uno de estos temas". En cuanto al REB, Thomàs ha resaltado que "es un tema de Estado" en el que Armengol "tiene una línea de comunicación" con Pedro Sánchez, pero también "hay un trabajo técnico detrás que necesita su tiempo"