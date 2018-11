El PP pedirá explicaciones en el Congreso a la ministra Montero por el REB

Elpreguntará en el pleno dela la ministra de Economía,, sobre el, según anunció ayer, diputada popular por Balears. Además, los populares han registrado la petición de comparecencia urgente de la secretaria de Estado de Hacienda,, en el Congreso y en el Senado para que dé también explicaciones por este asunto.

Las iniciativas del PP en las Cortes se producen tras la noticia desvelada por DIARIO de MALLORCA de que la ministra Montero ya había comunicado al Govern que no tendría el REB que deseaba, enterrando así la reivindicación balear. Para Palmer está claro que Montero "no quiere un REB para Balears" y que "no hay voluntad política" del Gobierno de Pedro Sánchez de alcanzar un acuerdo que suponga un verdadero Régimen Especial que compense los costes de insularidad en Balears.

Además, Palmer insistió en exigir a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que exija a Pedro Sánchez que se cierre el REB. "Ya no valen más excusas", afirmó al diputada popular en referencia a Armengol, quien en el pasado debate de la Comunidad aseguró que en noviembre se alcanzaría un acuerdo con el Gobierno central. "No es que las negociaciones vayan lentas, sino que parece que no van", dijo Palmer quien, al igual que los principales dirigentes del PP balear, aprovechó el rechazo de la ministra Montero a la reivindicación de Balears para asegurar que con el Gobierno de Mariano Rajoy estaba prácticamente cerrado un acuerdo que hubiera supuesto inversiones anuales en Balears de 380 millones de euros.

Desde el Govern, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, insistió ayer en el mensaje oficial del Govern respecto a las negociaciones sobre el REB, afirmando que se sigue negociando con "la seguridad" de que es posible cerrar un acuerdo este mes pero sin garantizarlo. "La negociación sigue en marcha y el Govern seguirá trabajando con intensidad para que se acabe en noviembre ya que ese era el plazo que nos habíamos marcado para cerrar un acuerdo", sostuvo.

La situación en la que se encuentra el REB fue uno de los asuntos que se trataron ayer en el Consell de Govern en donde, según Costa, se insistió ante la petición de explicaciones de Més en que las negociaciones con el Gobierno central continúan con el objetivo de que haya un acuerdo en noviembre.

La portavoz del Ejecutivo no quiso desvelar si estas explicaciones convencieron a los consellers de Més, escudándose en el secreto de las deliberaciones del Consell de Govern. Lo único que aseguró al respecto es que este asunto no ha creado "fricciones" en el Pacto. "Lo que tenemos claro como Govern es que lo que nos impulsa es lograr el mejor REB", afirmó Costa, quien insistió en que "en estos momentos continúa la negociación" para "cerrar un acuerdo satisfactorio".

También dejó en el aire si Armengol se ha puesto en contacto con Pedro Sánchez, tal y como exigió el portavoz parlamentario de Més, Josep Ferrà. "No me consta que lo haya hecho en las últimas horas", afirmó Costa.

Por de pronto, y dado que la versión oficial del Govern es que se sigue negociando (a pesar de que Montero dejara claro su rechazo al REB que reivindica el Govern) Armengol no tiene previsto comparecer a iniciativa propia y dar explicaciones por este asunto, como le han reclamado PP y Cs.

En todo caso responderá a las preguntas que se le planteen el Parlament ya que, según Costa, la presidenta no tiene "ningún problema" en dar las explicaciones necesarias en la Cámara balear, lo que de entrada ya no ocurrirá en el pleno del próximo martes ya que ese día se encontrará en la World Travel Market.

Defensor del Pueblo



Por su parte, la diputada Montserrat Seijas, actualmente en el grupo mixto después de haber sido expulsada de Podemos, planteó la posibilidad de llevar el REB ante el Defensor del Pueblo, según informó Europa Press. Seijas afirmó que "la izquierda cuando gobierna en la autonomía no puede conseguir menos que los centralistas, máxime cuando hay un monocolor del PSOE en todas las administraciones".