Jesús Castilla: "Por cada 152 vacunados de gripe mayores de 80 años se evita una muerte"

R La gripe es una enfermedad compleja. Lo que ocurre es que como en la gente joven cursa como una patología leve, la trivializamos. Pero un tercio de la población española, por su edad avanzada o porque padece una serie de enfermedades crónicas, tiene una probabilidad alta de enfermar gravemente, ser hospitalizado e incluso morir a consecuencia de la gripe. La trivializan solo los que no van a morir a causa de esta enfermedad vírica.

P ¿A qué ha venido a Mallorca?

R A refrescar conocimientos sobre esta epidemia vírica estacional, a actualizarlos, a motivar...

P Ha impartido una charla en Son Llàtzer. ¿Qué le diría a este colectivo para que aumenten los porcentajes de profesionales sanitarios que se vacunan?

R Que lo hagan por un simple cuestión de solidaridad, para evitar causar problemas a otras personas como son los pacientes con los que tratan cada día. Y que no olviden que la gripe es uno de los problemas de salud pública más grandes que hay en el mundo. Un problema de tal envergadura que hay que ir paso a paso, sin plantearse objetivos maximalistas.

P ¿Cuál fue la cobertura de la pasada campaña de vacunación?

R En las personas mayores de 65 años ha sido del 56% mientras que entre los profesionales sanitarios apenas ha llegado al 31%. Estos porcentajes son mejores que el promedio de algunos países occidentales de nuestro entorno excepto en el Reino Unido.

P ¿Qué hacen en el Reino Unido que no se haga aquí?

R Hace unos años los profesionales sanitarios ganaban más cuantos más pacientes vacunaban. Ahora no sé lo que estarán haciendo pero creo que un mayor volumen de vacunación sigue siendo un indicador que reporta beneficios para el personal sanitario. Esto ha provocado mayores porcentajes en el Reino Unido frente a otros países.

P ¿Cuándo va a comenzar la campaña de vacunación?

R Cada comunidad la inicia de manera diferente en función de la climatología. En Navarra ya hemos empezado porque ya ha llegado el frío. [En Balears comienza el próximo miércoles y se prolonga a lo largo de seis semanas, informa el departamento de Salud Pública]. Cuanto más cerca esté la vacunación de la llegada de la gripe, mejor.

P ¿De qué intervalo habla?

R Lo ideal es vacunarse entre quince días y un mes antes de que llegue el virus para que el fármaco sea más efectivo.

P ¿Qué virus lleva la vacuna de esta temporada?

R La vacuna es la misma para todo el hemisferio norte. Su composición la decidió la Organización Mundial de la Salud en el pasado mes de febrero. La de esta temporada llevará un virus AH1N1, un AH3N2 y uno B. Todas las vacunas tienen estos tres virus y cada temporada se cambia la cepa porque estamos ante un agente que muta mucho.

P ¿Se sabe ya cómo va a ser la gripe de este año, si va ser muy virulenta o más leve?

R En España todavía no hay circulación del virus, no hay actividad gripal. Y no tenemos forma de predecir cómo se va a comportar.

P ¿Hay otros virus respiratorios que se confunden con la gripe?

R Sí.Uno de ellos es el rinovirus que provoca el catarro común que está en su pico más alto en estas fechas. Y durante la fase más aguda de la epidemia de gripe solo el 70% de los casos son achacables a ese virus. A los vacunados les afecta otro y suelen pensar que la vacuna no les ha servido de nada.

P ¿Cómo animaría a vacunarse a las personas que son reacias a hacerlo?

R En primer lugar desmentiría una creencia falsa bastante arraigada y les aclararía que la vacuna de la gripe no contiene virus vivos, no tiene la capacidad de producir la enfermedad. Y en segundo lugar les diría que vacunarse es la mejor manera de prevenir hospitalizaciones, ingresos en la UCI y fallecimientos.

P ¿Cuántas personas fallecen a consecuencia de la gripe cada año en este país?

R La gripe provoca unas 20.000 muertes anuales de promedio. Y digo de promedio porque algunas temporadas fallecen más de 30.000 personas. En las semanas valle (cuando el virus gripal no está muy activo) pueden morir entre 6.000 y 7.000 personas. En los picos semanales podemos registrar hasta 11.000 óbitos.

P ¿Hay alguna medida preventiva para evitar la gripe?

R La principal es la vacuna. Sin las campañas de vacunación, mataría a 40.000 personas cada año. Está demostrado que por cada 152 vacunas puestas a mayores de 80 años se evita una muerte; por cada 65 dosis, una consulta de Primaria; por cada 400, una hospitalización y por cada 500, una muerte. El profesional sanitario que salva más vidas no es un cirujano ni un oncólogo. Es una enfermera poniendo vacunas durante toda una jornada.

P ¿Y aparte de la vacuna?

R También es importante la higiene de manos y el uso de mascarillas por parte de las personas enfermas. Y la vacunación contra el neumococo de las personas de riesgo.

P ¿Por qué?

R Porque en ocasiones la gripe es un detonante y el neumococo es una bacteria que se aprovecha de la

situación que deja el virus de la gripe para provocar una neumonía. Vacunarse es una garantía del cien por cien de que no vas a coger la gripe.

P ¿Se podrá acabar alguna vez con el virus de la gripe?

R En estos momentos no tenemos ni los conocimientos ni la tecnología suficiente para acabar con él. Son millones de años de evolución inteligente como para poder erradicarlo. Además, está muy adaptado al ser humano y su gran mutabilidad le permite tener muchas vías de escape frente a la vacuna. La lucha está muy igualada y juega a su favor la movilidad de la población y su altísima transmisibilidad propiciada porque no se trata de un virus mortal. Por último, también se beneficia de que cada vez tenemos una población más vulnerable.

P ¿Es el tabaco un factor de riesgo para contraer el virus?

R Sí, las mucosas resecas por el tabaco propician la llegada del virus. Y cuando fumar ha ocasionado una bronquitis crónica, es peor.