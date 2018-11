Més insta a Armengol a tomar las riendas del REB y desbloquearlo con Pedro Sánchez

El portavoz parlamentario de Més per Mallorca,, emplazó ayer a la jefa del Ejecutivo balear,, a "ejercer de presidenta si lasestán encalladas" y buscar una solución directamente con el presidente del Gobierno,. "Si las cosas están así, la presión para desbloquear el REB la tiene que hacer la presidenta Armengol directamente con Pedro Sánchez", dijo Ferrà.

El dirigente de Més se refería con estas palabras a la información de DIARIO de MALLORCA en la que desvelaba que la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, ya había transmitido directamente al Govern su rechazo a un trato singularizado para Balears, esencia de las medidas económicas contempladas en el REB. La partida más conflictiva para alcanzar un acuerdo es la dotación del fondo de insularidad con 400 millones de euros, que en la práctica equivalía a una mejora del modelo de financiación y que el Ministerio ha bloqueado.

La noticia publicada el miércoles por este periódico levantó un vendaval político, en el que tanto los socios de legislatura del PSIB (Més y Podemos) como la oposición emplazaron a la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, a aclarar en qué punto están las negociaciones y exigieron a Armengol explicaciones. Cladera se limitó a afirmar que "el objetivo sigue siendo tener un acuerdo en noviembre" con el Gobierno central y que "el Govern no se plantea otro escenario", aunque no aclaró cómo piensa sortear el rechazo de la ministra. Por parte de Armengol, sólo hubo silencio.

A Més, que integra el Govern junto al PSIB, no le convencieron las declaraciones de Cladera, cuyo mensaje es repetido por los principales cargos socialistas. Ferrà ya dijo el miércoles que ahora ya no se trataba de aclarar si se sigue o no negociando, "sino si a día de hoy el REB está en el punto cero o no".

Ayer, repitió la misma idea y, ante el silencio de Armengol, aumentó la presión sobre la presidenta para que tome las riendas de la negociación y haga todo lo que esté en su mano para desbloquear este asunto en persona con Pedro Sánchez, algo que el mismo miércoles ya había pedido el portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo.

El colapso del REB se pondrá hoy previsiblemente sobre la mesa del Consell de Govern, en donde los representantes de Més en el Ejecutivo, con Bel Busquets a la cabeza, exigirán explicaciones más concretas que la de transmitir que se sigue negociando, si bien entre los econacionalistas hay pocas esperanzas de conseguir que Cladera y Armengol se salgan de ese mensaje.

Ferrà dejó claro que si Més no recibe explicaciones claras y creíbles planteará este asunto el próximo miércoles en la comisión de seguimiento del Pacto. Aunque no lo dijo textualmente, para Més la cuestión está en que quede claro si se cerrará o no un acuerdo para el REB con el Gobierno central este mes, tal y como dijo Armengol en el debate sobre política general del Govern. Un REB, según precisó Ferrà, que "evidentemente sea mejor que el que se negoció con Rajoy", ya que Més "fue flexible al aceptar que no entraría en vigor el 1 de enero para conseguir un mejor REB con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Por ahora, Armengol sigue en silencio sobre este asunto. Tampoco estará el martes en el pleno del Parlament cuando la oposición pida explicaciones al Govern, ya que se encontrará en la feria World Travel Market. Ayer Olga Ballester, diputada de Ciudadanos, calificó de "inadmisible" esta ausencia del pleno justo cuando la posibilidad del REB es cada vez más lejana. "Armengol debería dar explicaciones cuanto antes a los grupos políticos en sede parlamentaria y exponer toda la verdad sobre cómo se encuentran las negociaciones sobre el nuevo REB", dijo la diputada, quien criticó, al igual que hizo el miércoles el líder del PP, Biel Company, que "ante esta situación la presidenta se esconda".