Fina Santiago: "Los maltratadores tampoco deberían poder trabajar con menores de edad"

La consellera de Servicios Sociales,, consideraexigir unque pruebe que las personas que van a trabajar con niños no tienen antecedentes por delitos sexuales: "El interés superior del menor" debe estarde determinados colectivos.

"Las personas que abusan de menores van a sitios donde hay menores y se tienen que proteger", argumenta: "Antes de la entrada en vigor del Registro Central de Delincuentes Sexuales era algo que pasaba de forma reiterada, que gente que ya había sido condenada por abusos volvía a trabajar y a involucrarse en actividades con menores".

Ella cree que incluso el veto debería ir más allá y que las personas condenadas por violencia machista también deberían ser apartadas de trabajos y actividades con menores.

La consellera explica que durante el debate parlamento previo sobre la Ley de Infancia y Adolescencia de Balears se planteó que los maltratadores machistas fueran excluidos de los trabajos con menores, algo que no pudo incluirse al ser competencia estatal.

Para Santiago sería una decisión lógica: "Una persona violenta, que no puede controlar sus impulsos, no es un buen modelo para trabajar con menores y no debería poder hacerlo".

La premisa es que el bienestar de los menores de edad es la prioridad. Y la prevención, la gran clave para garantizarlo. Por ello, la responsable de Servicios Sociales aplaude el anuncio hecho desde el Gobierno sobre su intención de reformar el Código Penal para que los abusos sexuales a menores no prescriban como sucede ahora, lo que impide en muchas ocasiones condenar a los culpables debido a que entre que suceden los abusos y la víctima tenga la decisión y valor de contarlo puede pasar mucho tiempo.

El anuncio lo hizo la vicepresidenta Carmen Calvo en su reciente visita al Vaticano, si bien ha sido matizado posteriormente desde el ministerio de Justicia, aclarando que es un tema que aún no está cerrado.

El sistema penal español no contempla incluir que un delito no prescriba, pero se establecerían unos plazos que en la práctica lo impedirían. Así, el borrador de la futura ley de Violencia contra la Infancia, trabajado con especialistas y ONG, baraja que prescriban cuando la víctima cumpla 30 o 50 años.

La consellera cree que es necesario que, como sucedió con la violencia de género, los abusos a menores "pasen de considerarse algo privado a estar en la agenda política". Ve necesario "reconocer a la víctimas y proteger más a estos menores en situación de máxima vulnerabilidad". Por ello, apoya perseguir a los abusadores "con todos los elementos posibles". Razona además que si no prescriben estos delitos, se facilita que las víctima decidan denunciar.