Armengol en el punto de mira: el Pacto y la oposición le exigen explicaciones ya

La información de Diario de Mallorca desvelando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enterrado el REB que proponía el Govern deprovocó ayer un, con la exigencia deno sólo por parte de la, como sería previsible, sino también de, socios de legislatura del PSIB, cuyas declaraciones demuestran que desconocían hasta qué punto el Gobierno central había dejado claro su. Con la consellera de Hacienda,, en el punto de mira, los principales líderes políticos emplazaron a Armengol a dar la cara de inmediato.

"No nos sentimos engañados, pero sí decepcionados", dijo el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Josep Ferrà, que integra al Govern junto al PSIB. En referencia a las declaraciones de Cladera respecto a que se seguía negociando, afirmó que "ahora la pregunta no es si se sigue o no negociando el REB, sino si a día de hoy está en el punto cero o no". En este sentido, dejó claro que Més dio "un margen de confianza y flexibilidad" para un acuerdo con Madrid sobre el REB, pero ahora, tras la información de Diario de Mallorca, su partido espera una explicación "inmediata" para adoptar "las decisiones que tenga que adoptar", si bien dejó claro que entre ellas no estará la ruptura del Pacto

Desde Podemos, tercera pata del Pacto, su portavoz parlamentario, Alberto Jarabo, mostró su confianza en que la voluntad del Govern sea cerrar el REB, pero dado el rechazo de la ministra María Jesús Montero exigió a Armengol a "hablar con Pedro Sánchez y que sean ellos los que dirijan las negociaciones" para que sea posible un acuerdo. "Montero tiene intereses vinculados con Andalucía, en donde están a punto de tener elecciones", dijo Jarabo en referencia a que detrás del rechazo de la ministra a las reivindicaciones de Balears puede también existir un interés electoralista.

Desde la oposición el líder del PP, Biel Company, exigió explicaciones inmediatas a Armengol, quien "no puede seguir escondiéndose". Ayer mismo Company registró un escrito en el Parlament por el que pide la "convocatoria inmediata" de la ponencia que se acordó crear en 2016 para tratar todo lo relacionado con el REB y que aún no se ha constituido.

Dependiendo de las explicaciones de Armengol, el PP pedirá "las responsabilidades oportunas", según dijo Company, quien recordó que el REB que se negoció con el Gobierno de Mariano Rajoy hubiera supuesto "380 millones de euros de inversiones" en Balears. "Armengol es la única culpable de que este dinero no haya llegado aún a Balears y eso también es una manera de malversar fondos públicos", afirmó Company.

El líder de El Pi, Jaume Font, afirmó que "ahora mismo la credibilidad y futuro de Armengol están en juego" y exigió a la presidenta "transparencia y sinceridad". Añadió que, a poco más de medio año para las elecciones autonómicas, el Govern tiene que presentar "soluciones inmediatas, no seguir haciendo promesas".

El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, pidió la dimisión de Cladera o su destitución por parte de Armengol. Pericay resaltó que Cs ha sido "leal" en todo el proceso de negociación del REB y que a cambio apenas ha recibido información del Govern. Además, consideró que la información de este periódico demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "engañado" al Govern y a su vez Armengol ha engañado "a todos" los ciudadanos sobre este asunto.

Los empresarios de Balears también se mostraron indignados ante el rechazo del Gobiern al REB. El presidente de PIMEM, Jordi Mora, afirmó que desde la asociación "no toleraremos que se juegue de esta manera con el futuro empresarial de estas islas". Para Mora, este rechazo al REB es un "fracaso político absoluto" y dejó claro que si se confirma pedirán responsabilidades al Govern. El presidente del Círculo de Economía, José María Vicens, dijo estar "muy preocupado" por el estado de las negociaciones sobre el REB.