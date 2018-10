Los empresarios, indignados por el rechazo al REB

Losse muestranante la noticia, publicada en DIARIO de MALLORCA, sobre el rechazo del Gobierno que preside Pedro Sánchez del REB . El presidente de la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (),, ha expresado esta mañana supor esta actitud del Gobierno, afirmando que desde la asociación que preside "no toleraremos que se juegue de esta manera con el futuro empresarial de estas islas.".

La patronal de los empresarios recuerdan que desde que Pedro Sánchez ocupa el cargo de presidente del Gobierno, las islas Baleares han sufrido diferentes reveses en materias económicas. Así, la primera llegó con la noticia de la negación un nuevo sistema de financiación y la segunda fue la no aplicación del 75 por ciento de descuento, que posteriormente fue aprobado por presiones de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. El último revés ha sido la noticia sobre otro acuerdo incumplido, como es la aprobación del Régimen Especial para Balears.

"El REB, según las últimas declaraciones de la presidenta del Govern, Francina Armengol, debía llegar antes de finales de año y ahora nos encontramos con que el Gobierno central lo quiere enterrar. Alguien ha faltado a sus promesas y debe dar las las explicaciones oportunas", señaló Jordi Mora.

La asociación patronal de Mallorca, que fue miembro fundador de la plataforma "Per un bon finançament" se mostró realmente preocupada por el futuro que les espera a las pymes isleñas si no se aplica finalmente el REB.

Por este motivo, Jordi Mora calificó de "fracaso político absoluto" el posible rechazo a estas medidas de carácter fiscal. "No podemos entender como se ha podido desaprovechar este buen momento. El REB estaba hecho".

De confirmarse la noticia sobre el rechazo al REB, el representante de esta patronal de empresarios anuncia que va a solicitar responsabilidades al Govern balear. "No toleraremos que se haya engañado al mundo empresarial y a la ciudadanía balear. Exigimos una respuesta de nuestros gobernantes explicándonos la situación actual de las negociaciones. Desde la patronal se confiaba que el apoyo del PSIB al gobierno de Sánchez provocara que se obtuviera el REB, pero vemos que todo sigue igual".

La patronal recuerda que Balears es una de las comunidades autónomas que más dinero aporta al PIB y que menos recibe en cuanto a financiación, según el documento del Cercle d´Economia de Mallorca "Repensar Balears". Se denuncia que, además se está sufriendo unas condiciones fiscales "inasumibles" para la correcta competitividad empresarial. Por ello, desde el PIMEM se considera "esencial" la inmediata aplicación de este régimen especial.