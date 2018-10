Cuatro de cada diez ciudadanos, a favor de cambiar la asignatura de Religión por una de valores

Entre la ciudadanía de Baleares. La opción que más defensores tieneen la que se incluya un apartado sobre la historia de las religiones.

Así figura en una encuesta realizada por Gadeso, que refleja que un 22% prefiere que la materia sea obligatoria (ahora es de oferta obligatoria para los centros pero de libre elección para los alumnos) y que sea evaluable (es decir, que la nota obtenida cuente para la media del expediente académico, un aspecto introducido por la LOMCE que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que eliminará). Un 14% apuesta porque sea una asignatura de libre elección (como ahora); un 12% quiere que sea obligatoria no evaluable y un 15% no quiere pronunciarse o no tiene una posición clara al respecto.

El Quadern Gadeso que recoge estos datos hace un poco de historia y recuerda que en 2011 el entonces ministro de Educación, Ángel Gabilondo, trabajó para lograr un pacto educativo a nivel estatal, una iniciativa que no tuvo éxito. En 2013, el PP hizo uso de su mayoría absoluta para aprobar una ley educativa, la LOMCE, que no contó con el apoyo de ningún otro partido. En esa ley la asignatura de Religión pasó de ser una optativa a incluirse en el bloque de asignaturas específicas (aunque los alumnos podían elegir entre esta materia o su equivalente).

Ese cambio suponía darle la categoría de evaluable y dejaba en manos de cada comunidad su carga horaria, fijando un mínimo de 45 minutos semanales. En Balears, el Govern del PP en su último año de legislatura la rebajó de 90 a 60 minutos semanales, dejando en manos de cada centro ampliar ese horario con sus horas de libre disposición. El Govern socialista mantuvo ese aspecto del currículo redactado por sus antecesores en la conselleria de Educación, lo que provocó un ERE del profesorado de Religión que al final se saldó acordando que no habría despidos pero sí más reducciones de jornada.

El Obispado llevó esa reducción ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que le dio la razón. El Govern presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que aún no se ha resuelto.

La presencia de la Religión en el horario ha generado varias sentencias esta legislatura. La última fue dada a conocer ayer: el Supremo ha confirmado que los institutos están obligados a ofertar Religión también en segundo de Bachillerato.

La oferta obligada de esta materia en los centros educativos está recogida en los acuerdos firmados entre España y la Santa Sede. Hace dos años el TSJB blindó esa oferta al considerar "inconstitucional" que los colegios e institutos no la incluyan en sus currículos.