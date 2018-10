Una trabajadora de Over afirma que vio "cosas raras" del Govern hacia su agencia

Una, que en 2003 y 2007 hizo las, afirmó ayer ante la Audiencia, que juzga ay varios, que vioen las relaciones de su empresa con el Govern conservador. Otro testigo, un publicista al que subcontrataba el dueño de Over,, declaró que la campaña sobre la imagen de la Policía Local y Turística de Balears, que el exconseller Rodríguez atribuye a Over y que consta en el sumario, no es la que él diseñó.

Según la primera testigo, la agencia de Daniel Horacio Mercado, también acusado y arrepentido, disponía de información privilegiada sobre concursos públicos antes de que se convocaran, una situación que a ella le pareció "rara".

La extrabajadora relató también que acudió una vez a la conselleria de Interior con Daniel Mercado, que se entrevistó con la jefa de gabinete de ese departamento, la acusada María Luisa de Miguel, para reclamarle el pago de unas facturas. "La reunión fue tensa y me pareció que a De Miguel no le gustaba lo que le decía Mercado", apostilló la exempleada.

El segundo testigo explicó que, como manifestó ante el tribunal Mercado, esbozó un pequeño logo con la futura imagen de la Policía Local de Balears y cobró 1.200 euros. Sin embargo, los bocetos sobre la uniformada que Interior quiso hacer pasar como el trabajo de Mercado no son obra suya.

La vista tuvo que suspenderse a media mañana por indisposición de una jueza y seguirá hoy con Aina Castillo como testigo.