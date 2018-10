El Consell propone al Ejército que construya un puente provisional entre Artà y la Colònia de Sant Pere

biel capó/j.f.m.

30.10.2018 | 13:20

La responsable del área de Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, ha encabezado esta mañana la comitiva que ha visitado las zonas que quedaron más afectadas por el temporal, para analizar el alcance de los daños en las estructuras públicas. Han asistido a esta visita el conseller de Economía y Hacienda, Cosme Bonet y el comandante general de Balears, Juan Cifuentes. También han realizado la visita los representantes del Ayuntamiento de Artá, como el alcalde Manuel Galán, el primer teniente de alcalde, Bartomeu Gili y la concejal de promoción cultura, Paula Ginard. Por parte del ayuntamiento de Artà ha asistido el alcalde del municipio, Rafal Fernández, al igual que el alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Mateu Puigrós, que también ha realizado el recorrido para comprobar el alcance de los daños que la tormenta provocó en las infraestructuras, en especial en las carreteras.

La primera zona que se visitó fue el puente de la carretera entre Artà y la Colònia de Sant Pere, que fue arrasado por el temporal. El Consell de Mallorca ya ha empezado las obras para reparar la infraestructura, pero los trabajos serán lentos, lo que impide en estos momentos reabrir este tramo de la carretera. Mercedes Garrido señaló que se está estudiando plantear una alternativa, además de la reparación del puente, para que los vehículos y los peatones puedan pasar por esta zona cuanto antes. Garrido explicó que el puente que se está construyendo es distinto al anterior, en el que se utilizarán unas vigas especiales, que no se fabrican en Mallorca y se han tenido que encargar en la Península. Explicó que se espera que este material se entregue a finales de este mes, pero que si no fuera así y se retrasara la entrega, el Consell está estudiando otras alternativas. Por ello, se está estudiando la posibilidad de construir un puente provisional, mientras se construye el definitivo, y para ello se solicitaría la ayuda del Ejército. Por este motivo, el comandante general de Balears participó también en esta visita. Cifuentes señaló que la construcción es posible, aunque se trate de un reto difícil, sobre todo para no dificultar los trabajos que tienen que realizar los obreros para terminar cuanto antes las obras de reparación del puente, para permitir el paso normal de los vehículos. Los responsables políticos aprovecharon la visita a esta zona que fue especialmente castigada por el temporal para buscar el área adecuada para construir este paso provisional.

Por otra parte, Garrido explicó que desde que el día 8 se produjo la tormenta y el desborde de los torrentes, el Consell de Mallorca inició la contratación de las empresas que se encargarán de la reparación de todas las carreteras que se vieron afectadas por las condiciones meteorológicas. El presupuesto que se baraja alcanza los 23 millones de euros y el deseo del Consell es que en tres meses los trabajos estén terminados, si bien todo depende de que lleguen a tiempo los materiales que se han comprado en la Península. También recordó Garrido que ahora empieza la época de lluvias y que ello muchas veces suele retrasar la terminación de las obras.

La visita de los responsables políticos continuó hacia la Colònia de Sant Pere, en la zona conocida como el barranc de sa Canova. Después se desplazaron al camí de sa Calobra, en la carretera municipal de ses Fulles, para desplazarse más tarde hacia los torrentes de Ses Terretes, Canyamel y can Amer, donde se pudo comprobar los daños que sufrieron como consecuencia del temporal, para valorar las actuaciones que se deben realizar para su reparación.