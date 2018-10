Company: "Con 1.500 millones de euros más, el PP le hubiera dado la vuelta a Baleares"

El presidente del PP balear,, ha criticado hoy los presupuestos para el año que viene del Govern que aumentan el gasto en 450 millones hasta los 5.457 millones de euros. Según Company, con estas cuentas, la presidenta Francina"Es habitual, pero en este caso se trata de un presupuesto, ha censurado el líder de la oposición:

En declaraciones a los medios, Biel Company ha criticado que los presupuestos aprobados ayer por el Govern y que iniciarán mañana su tramitación parlamentaria, "se bastan en datos ficticios". En este sentido, ha apuntado que se prevé un crecimiento de la economía balear del 2,7 por ciento, cuando, según ha apuntado el popular, "será difícil de conseguir". "Hemos pasado de crecer a un 4,1 a un 2,7 por ciento. Y esto pasa porque no se ha hecho nada para mantener esa fortaleza de la economía", ha denunciado el líder del PP balear.

Company ha acusado al Govern de ir "contra la legalidad vigente" con estos presupuestos, al no cumplir la regla de gasto al aumentarlo en más de un ocho por ciento y al prever las cuentas presentadas un límite de endeudamiento del 0,3 por ciento cuando el Gobierno central aún no ha podido cambiarlo y sigue establecido en el 0,1 por ciento.

Finalmente, ha criticado que se aumente en 93 millones el capítulo de personal. "Tienen que ser muy valientes para colocar tanta gente justo antes de las elecciones", ha valorado este aumento el popular, que ha reclamado que "lo que debería hacer el Govern es bajar los presupuestos, que es todo lo contrario de lo que están haciendo". "Con 1.500 millones de euros más en los presupuestos, nosotros hubiéramos dado la vuelta a Baleares", ha zanjado.



El PSIB: "Todavía no conoce los presupeustos"



El portavoz del PSIB, Andreu Alcover, ha replicado posteriormente a Company que "no se ha leido los presupuestos". "Los presupuestos no serán perfectos pero todavía no los conoce", ha defendido el socialista, que ha cuestionado que el popular "critique la presión fiscal, cuando baja. Es un despropósito total", ha valorado. "Tendrán tiempo para criticar lo que haya que criticar pero no con mentiras y demagogia", ha censurado Alcover.